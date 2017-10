La empresa Sanantur se suma a la salida de Cataluña y traslada su sede a Málaga

Sanantur, empresa líder en trasplante capilar, traslada su sede ante la incertidumbre política y social en Cataluña Una más, la última en sumarse a una lista que va in crescendo en los últimos días, ha sido la empresa Sanantur, todo un referente en el sector nacional del turismo de salud especializada en injertos capilares. Tarragona había sido hasta ayer la provincia catalana donde Sanantur tenía su sede fiscal, pero debido a los últimos...

Sanantur, empresa líder en trasplante capilar, traslada su sede ante la incertidumbre política y social en Cataluña



Una más, la última en sumarse a una lista que va in crescendo en los últimos días, ha sido la empresa Sanantur, todo un referente en el sector nacional del turismo de salud especializada en injertos capilares.



Tarragona había sido hasta ayer la provincia catalana donde Sanantur tenía su sede fiscal, pero debido a los últimos acontecimientos protagonizados por los políticos de corte independista en la región del noreste español, han decido seguir el ejemplo de otras grandes empresas, que han optado por la prudencia y el cambio de aires, ante lo que pudiera avecinarse en los próximos días. Todo ello a tenor de las proclamas de corte extremista nacionalista de los dirigentes catalanes que han optado por la vía de la radicalización, desembocando en una situación sin precedentes, que está dando lugar a una de las mayores crisis políticas, sociales y económicas que ha sufrido España en los últimos 40 años, de la cual aún se desconoce su incierto desenlace.



En este orden de cosas y sumándose a lo que ya se está bautizando como ¨operación salida¨, el consejo de administración de Sanantur, ha elegido Málaga, una de las plazas de primer orden en el concierto internacional de turismo de salud, como lugar idóneo para reubicar su sede, y poder de esta manera seguir desarrollando su actividad, sin sobresaltos ni contratiempos inesperados, que dificulten el normal desarrollo de la misma.



Sanantur, que dispone de un hospital privado en Estambul para realizar trasplantes capilares (ver más aquí), ha emitido un comunicado oficial, en el que ha expresado su enorme pesar por haber tenido que decidir este cambio de sede de Cataluña a Andalucía tan repentinamente ´´la gravedad de los acontecimientos de los últimos días, y el anuncio de nuevas actuaciones por parte del actual equipo de gobierno de la Generalitat Catalana, han aconsejado hacer este movimiento, siguiendo el ejemplo de otras empresas que han optado por la vía de la prudencia y la precaución¨, ha comentado Jordi Solá, CEO de Sanantur, que ha expresado su ¨satisfacción por elegir a la capital de la Costa del Sol, como nueva sede social de Sanantur, como un lugar excepcional para llevar a cabo su desarrollo empresarial, no sólo por su clima, sus infraestructuras, y el significativo mercado que representa, sino por el excelente status adquirido por la ciudad y la provincia como destino preferente en el no ya tan incipiente segmento del turismo de salud y estética, por el que apuesta Sanantur¨.

El hospital de Estambul, es sin duda un moderno y completo centro fundado en 1999, con una capacidad de 150 camas, excelentemente dotado y que además se complementa con servicios prestados en cardiología, hemodiálisis, fertilización in vitro y salud reproductiva, dermatología, tricología, planta de cirugía capilar, medicina física y centro de rehabilitación de especialidades.

Es evidente que el turismo de salud no es ya solo un negocio en crecimiento y cada vez más rentable en la provincia de Málaga. Las previsiones apuntan a que este tipo de turismo puede generar 300 millones de euros al año en la provincia andaluza, que sigue agarrada al turismo como uno de los principales motores de su economía.

Un informe del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, avalado por el Ministerio de Turismo, indica que el turismo sanitario dejó beneficios de 1.740 millones de euros en 2011 en España. Andalucía representó entre un 7% y un 8%, según estimaciones de Ricardo Pagán, profesor del citado departamento.

La alta calidad sanitaria y turística en Málaga, que concentra el 50% de la oferta de hospitales privados de Andalucía, es una de las principales razones que explica su rápido desarrollo. De este modo, y ante semejantes expectativas de negocio, nace una iniciativa para impulsarlo, en la que se integran diferentes instituciones del sector clínico, para dar forma a la Fundación Málaga Health, preocupada de dotar a este segmento de una ¨buena salud¨ perdurable y a consolidar, como una modalidad estrella de turismo estratégico en una provincia como Málaga.



Precisamente, fundaciones como Málaga Health a pesar de ser una institución de muy reciente cuño, son referentes claros para compañías como Sanantur, que han preferido mirar a la provincia malagueña para fijar su nueva sede social, en esta fulminante operación salida.

Una ¨espantada¨ que está llevando a empresas de gran calado como Caixa Bank o Banco de Sabadell a precipitarse fuera de este escenario que no es el más adecuado para sus intereses. O, fuera de la banca, pero no por ello menos vinculada a ella, otro peso pesado de la industria patria energética, como es Gas Natural que nació en 1991 tras la fusión de las compañías Catalana de Gas y Gas Madrid y, desde hace unos meses, está presidida por Isidro Fainé, hasta entonces presidente de La Caixa.

Significar que, siguiendo estos pasos, Sanantur, con la figura de su presidente al frente, así como los miembros de su consejo de administración han decidido hoy mismo a través de una decisión firme efectuar el cambio de domicilio social a Málaga y, de este modo, se han iniciado ya los trámites administrativos para hacer efectivo dicho cambio.

¿Hasta cuándo durará la sangría de esta operación salida empresarial sin precedentes en la historia de la economía, y por ende de la sociedad de nuestro país?

