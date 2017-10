Cómo la elección del mobiliario consigue una casa más feliz

Ser feliz en una casa es esencial, y el mobiliario juega un papel importante. Beatriz Pardo, interiorista profesional y gerente de la valenciana Ucandec, una nueva tienda de mobiliario online basada en diferentes estilos, ofrece servicio de asesoramiento profesional para encontrar los mejores accesorios y trucos básicos para una casa con muy buen ambiente/COMUNICAE/

Ser feliz en una casa es esencial, y el mobiliario juega un papel importante. Beatriz Pardo, interiorista profesional y gerente de la valenciana Ucandec, una nueva tienda de mobiliario online basada en diferentes estilos, ofrece servicio de asesoramiento profesional para encontrar los mejores accesorios y trucos básicos para una casa con muy buen ambiente

Largamente se ha hablado ya acerca de la relación del espacio físico con el estado de ánimo general de las personas.

Aparte del trabajo, la mayoría pasa gran parte del resto del tiempo en casa y para descomprimir las largas jornadas de trabajo es necesario que los hogares sean espacios relajados y cómodos.

“Es importante diseñar una casa en relación con cómo nos gusta sentirnos en un lugar” Dice Beatriz. “Por eso no hay un estilo único a la hora de decorar una casa feliz, solo algunos parámetros que encajan con casi todos los estilos”. Hoy explica la clave de los básicos de decoración que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio.

La falta de luces consigue un lugar apagado, de aspecto cansado

Es importante que un hogar sea un espacio cómodo y relajante, pero también es muy importante para la salud mental mantener una casa brillante. Para ello es recomendable utilizar colores más claros de color en la pintura o recoger las persianas. “La luz natural en gran parte de España es un regalo envidiado por medio mundo, hay que aprovecharla”. Para aquellos que no viven en una casa especialmente luminosa es primordial elegir bien los puntos de luz a la hora de decorar el interior de su hogar.

La importancia de mantener a raya el desorden y la suciedad

Es fácil dejar que la ropa se vaya amontonando en una silla, o que los pelos del perro se queden en el sofá, pero está demostrado que tener un espacio limpio y ordenado ayuda a la mente a sentirse mejor y más despejada. Es una buena idea contar con un diseñador de interiores o pedir asesoramiento para elegir el mobiliario que permita opciones de almacenaje para esos objetos que se quedan sueltos y que no tienen un espacio definido. Hay muchas opciones pensadas para casas con necesidades grandes de almacenaje grandes o para casas pequeñas.

Estos dos consejos van a ayudar a generar una casa con más luz y menos caos, aun así, hay muchas soluciones fáciles y asequibles para conseguir un hogar menos estresante. Por ejemplo tomarse el tiempo de ordenar un espacio antes de salir de esa estancia es uno de los principios del Feng Shui.

También, en esta filosofía Zen los espejos son conocidos por ser fuentes de energía, por eso, es recomendable sacarlos de la habitación en la que se pretende descansar y colocarlos sin pudor en espacios pensados para la actividad y el diálogo, como el comedor, por ejemplo.

Ante todo, el mobiliario es funcionalidad

A la hora de escoger el mobiliario de un hogar, hay que ser consciente de que la funcionalidad en el diseño es imperativa. Evidentemente el atractivo estético de una pieza que va a ocupar un lugar clave en una estancia del hogar es importante a la hora de la selección de piezas pero el punto clave de una pieza de mobiliario es la función que realmente vaya a cumplir.

Según Beatriz muchos cometen en casa el error común de elegir el mobiliario únicamente basado en la atracción estética, abandonando la importancia de la funcionalidad.

Algunos consejos para encontrar la combinación perfecta entre estética y funcionalidad

Beatriz, gerente de esta tienda de decoración y muebles online comparte con este medio algunos consejos para elegir el mobiliario de una casa feliz y funcional. “No todo el mundo sabe decorar una casa con criterio, y es normal, para eso estamos en Ucandec”. Solo es necesario saber algunas cosas básicas a la hora de encontrar el mobiliario perfecto para un hogar.

Tamaño no siempre es igual a funcionalidad

“Podemos pensar que cuanto más grande es un mueble más funcional es, pero no tiene por qué ser así” Afirma.

“Un armario grande puede ser poco práctico, mientras que existen soluciones compactas verdaderamente versátiles, y la mayoría de las veces más asequibles. Es importante centrar la búsqueda de mobiliario en las necesidades reales. No existe algo que valga para todo”.

Funcionalidad y Customización

Beatriz comenta que “Encontrar un mueble bonito, que encaje perfectamente en una casa y que ofrezca todo lo que esperas de él, es realmente un reto”.

Muchas piezas de mobiliario están pensadas para el mercado de masas, cosa que ayuda a encontrar piezas baratas y tener acceso a ciertas tendencias, pero no tienen por qué encajar en unas necesidades (o gustos) específicos. De ahí nace la tendencia del Do It Yourself (hazlo tú mismo) en el que se customizan las piezas a cada gusto. También está la posibilidad de encargar muebles personalizados.

El mobiliario determina el movimiento de tu casa

“Para asegurarte de que dejas suficiente espacio, sigue estos consejos” comenta Beatriz.

Reducir el número de caminos en una habitación al mínimo, dos está bien.

Dibujar el movimiento alrededor de los espacios para sentarse, no a través de ellos.

Dejar suficiente espacio para estar cómodamente de pie entre los asientos (sofás, sillones) y la mesa

Separar los muebles ligeramente de las paredes. Dejar un ligero espacio entre el mueble y la pared da la sensación de una casa con más flujo de movimiento. Unos 5 o 6 centímetros está bien.

Juntar los espacios para sentarse en grupos para entablar conversación.

Romper las habitaciones grandes creando espacios más pequeños.



Cuando haya dudas, es bueno caminar por el espacio y analizar dónde está el problema, qué lugares son más cómodos y cuáles menos. Como se puede observar la psicología juega un papel importante a la hora de dar vida a una casa mediante el mobiliario y los objetos de decoración. Contactar en caso de duda con un especialista es siempre una buena opción antes de adquirir una pieza importante en el hogar.

Acerca de Ucandec

Beatriz Pardo es diseñadora de interiores profesional y regenta la tienda de decoración y mobiliario Ucandec (ucandec.com). En su página ofrece productos y también asesoramiento gratuito acerca de las mejores opciones para diseñar una casa feliz según estilos como el Vintage, nórdico o industrial, entre otros.

Información de empresa

www.ucandec.com

695826430

Fuente Comunicae