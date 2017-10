Dr Tornero: "La prevención es la clave en el abordaje del dolor postoperatorio"

Aproximadamente, el 50% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente manifiesta dolor postoperatorio. Con motivo del día mundial del dolor, en indolor apostamos por las terapias vanguardistas, como la actuación sobre el nervio periférico, es clave para la recuperación de la calidad de vida de los pacientes/COMUNICAE/

Mañana, 17 de octubre, se celebra el Día Mundial del Dolor que, según propone la Asociación Internacional del Estudio del Dolor (International Association for the Study of Pain o IASP, por sus siglas en inglés) se centra este año en la concienciación sobre el dolor postoperatorio agudo y crónico.

En España se practican cada año alrededor de 3,5 millones de intervenciones quirúrgicas, tanto cirugías menores, de tipo ambulatorio que no requieren ingreso hospitalario, como otras más complejas. En, aproximadamente, el 50% de los pacientes se manifiesta el dolor posquirúrgico o postoperatorio que puede ser atenuado desde la prevención.

“El dolor postoperatorio es una realidad a la que se enfrentan muchos pacientes operados, pues puede derivar de cualquier tipo de intervención, ya sea esta estrictamente necesaria por cuestiones de salud, como el caso de una mastectomía, una amputación o una rotura ósea, o bien por decisión del propio paciente, como las operaciones de estética. En cualquier caso, esta tipología de dolor debe tenerse en cuenta antes de la intervención quirúrgica, actuando sobre los factores predisponentes desencadenantes y, en caso de aparición, tratarse de manera temprana para prevenir el desarrollo del dolor crónico”, comenta el Dr. Carlos Tornero, director médico de la clínica indolor.

Históricamente, se ha entendido el dolor postoperatorio como la consecuencia lógica y directa de una intervención quirúrgica, ya que para llevar a cabo las diferentes técnicas era necesaria la realización de grandes incisiones que complicaban el postoperatorio y causaban mayor dolor al paciente. El dolor postoperatorio conllevaba, entonces, el consumo de medicación, en ocasiones con efectos secundarios graves, y se sobrellevaba principalmente en el hogar.

“En lugar de estar clínicamente al nivel de otro tipo de dolor, el dolor postoperatorio ha sido tradicionalmente infravalorado por relacionarse con la normalidad, con lo establecido, acabando entonces en el desarrollo de un dolor agudo de tipo crónico, mucho más difícil de abordar. De hecho, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la IASP, el alivio del dolor debe ser un derecho humano”, explica el Dr. Tornero.

El dolor crónico postoperatorio se define como aquel dolor que persiste durante al menos tres meses tras la realización de una cirugía y que no existía antes de esta. Se caracteriza por estar localizado en el área quirúrgica, así como por ser predecible, tradicionalmente inevitable, agudo y limitado en el tiempo, aunque con la posibilidad de cronificarse.

Terapias para el tratamiento del dolor postoperatorio

En la actualidad, el dolor postoperatorio se integra, desde el inicio, en el proceso que vive el paciente, y se evalúa, planifica y aborda terapéuticamente en función de cada caso.

Cuando, tras una intervención, el dolor ya se ha instaurado, es clave la aplicación de terapias vanguardistas para su tratamiento, tales como la actuación sobre el nervio periférico, la radiofrecuencia sobre el ganglio en la raíz dorsal, la implantación de neuroestimuladores en el sistema nervioso o la implantación de bombas para la administración de fármacos intratecales, es decir, localizados en el espacio que rodea la médula espinal.

Además, concluye el Dr. Tornero, “cuando no hay más remedio y es necesaria la aplicación terapéutica para tratar el dolor postoperatorio, el abordaje del paciente debe ser integral, ya que la intervención conjunta de otras disciplinas como la rehabilitación, la nutrición o el apoyo psicológico, contribuye a aliviar las molestias y devolver al paciente la calidad de vida que tenía antes de la operación”.

Indolor es la primera clínica especializada en el tratamiento integral del dolor en Valencia. Está adscrita a la prestigiosa clínica americana Millennium Pain Center y el objetivo de los profesionales que trabajan en ella es la recuperación funcional del paciente a través del abordaje multidisciplinar de la enfermedad.

