Doblete de Buenaventura en Los Ángeles con premios al mejor disco y videoclip

La banda consigue dos Music Awards con su CD 'Sígueme' y el vídeo de su single 'Chica dura'

Doble premio este verano para la banda de Fran Buenaventura, de Los Ángeles se traen dos trofeos bajo el brazo: su disco Sígueme (2016) ha conseguido el título de Best Album Latin – Folk, mientras que el videoclip western de su single Chica dura se ha hecho con el Best Music Video en la categoría Folk Singer-Songwriter.

Los galardones suponen todo un reconocimiento para este grupo de música independiente que, con unas cuidadas letras en español, intenta abrirse paso entre la comunidad hispanohablante con los esfuerzos propios de autoproducirse, grabando las 15 canciones de su disco en su estudio situado en una cabaña a orillas del Guadiana, y confiando en Daniel Pardo para rodar en el desierto de Los Monegros su videoclip, y que ahora, para celebrar el premio, invitan a verlo en su web www.buenaventuramusica.com

Su CD Sígueme”(2016) está disponible en todas las tiendas digitales.

"This moody, reverberant Latin folk tale is marked foremost by its lyrical ingenuity - but the spare instrumental touches deftly delineate its urgently enunciated narrative notions".

Sobre el videoclip del single “Chica dura” escribieron:

"Haunting imagery of desolate places and lives magnifies the inherent power of Buenaventura's folk rock jam to stir the listener with disturbing images of live burial."

”Inquietantes imágenes de lugares y vidas desoladas que magnifican la fuerza inherente de la mezcla de folk - rock de Buenaventura para remover al oyente con imágenes perturbadoras de un enterramiento vivo.”