El diseño de servicios a escala llega a Madrid

Service Design Network escoge la capital española para celebrar la décima edición de su conferencia global. Más de 600 expertos del mundo académico, de la empresa e instituciones se reunirán en La N@ve/COMUNICAE/

Service Design Network escoge la capital española para celebrar la décima edición de su conferencia global. Más de 600 expertos del mundo académico, de la empresa e instituciones se reunirán en La N@ve

Service Design Network (SDN), la mayor plataforma para el reconocimiento y promoción del diseño de servicios, celebrará en Madrid la próxima edición de su Service Design Global Conference (SDGC) durante los días 2 y 3 de noviembre.

Bajo el lema “Diseño de servicios a escala”, la organización espera a más de 600 personas del ámbito del diseño y la innovación tanto de universidades, como de empresas públicas y privadas, para compartir las mejores experiencias y debatir sobre los retos que entraña la disciplina ahora que se ha llevado a otros niveles más allá del cuaderno del diseñador. Tanto diseñadores como no diseñadores son ahora conscientes de lo importante que es la experiencia del usuario de un servicio y por tanto ya no pueden trabajar en silos.

Del reto que supone escalar el diseño en grandes organizaciones, cómo construir las habilidades adecuadas, cómo trabajan con ello otros departamentos y buenos ejemplos que se están realizando, hablarán en el recinto ferial La N@ve ponentes tanto del mundo académico como del empresarial. Esta edición contará con figuras destacadas del ámbito del diseño de servicios como Xènia Viladàs, profesora de la Savannah College of Art and Design; Larry Keeley, presidente y cofundador de Doblin Group y director general de Deloitte Consulting; Louise Downe, responsable de diseño del Gobierno de Reino Unido; Jamin Hegeman, responsable de diseño de servicios financieros de Capital One; Joe Macleod, autor de Ends; Cat Drew, directora de Uscreates; Derek White, responsable de Global Customer Solutions de BBVA; y Rob Brown, director de marketing, diseño y negocio responsable global de BBVA. Además, los asistentes a SDGC podrán disfrutar de las presentaciones y los workshops de otros más de 50 ponentes.

Birgit Mager, presidenta de Service Design Network, recalca la madurez del mercado nacional e internacional para entender el valor del diseño de servicios como disciplina de gran impacto en todos los sectores de la sociedad. “Estamos muy ansiosos por celebrar este aniversario. Hace seis o siete años, el objetivo de nuestra conferencia era evangelizar sobre la importancia del diseño de servicios. Ahora podemos decir con propiedad que el mercado está preparado para escuchar, entender y asimilar los beneficios de esta disciplina en cualquier sector, a nivel internacional. Jamás imaginé que el diseño de servicios se convertiría en un tema tan relevante a nivel mundial y, de hecho, estamos atrayendo nuevas audiencias. En definitiva, todos los comentarios que estoy recibiendo son positivos. Será un gran evento”.

Durante la conferencia se entregarán asimismo los Service Design Awards, premios que buscan reconocer el trabajo de los mejores proyectos de diseño de servicios a nivel mundial en tres categorías: profesional comercial, sector público o profesional sin ánimo de lucro y trabajo de estudiantes. Entre los 14 finalistas de este año se encuentran algunos como el desarrollado para la empresa de restauración vasca Apitropik, otro para The Royal Bank of Scotland o uno para el Ayuntamiento de Rotterdam.

Entre los patrocinadores de este evento se encuentran el BBVA, patrocinador oficial de la conferencia, o Hotwire, agencia global de comunicación que ayuda a empresas y organizaciones a construir su reputación y diferenciarse de otros competidores en un mercado global. También son patrocinadores del evento Designit, Mormedi, Sopra Steria, Insitum, Secuoyas, Informaat y More than Metrics.

El día previo a la conferencia, SDN aprovechará para realizar su Exclusive SDN Members Event en Central de Diseño (Matadero), y otro tipo de seminarios abiertos al público. La conferencia “Diseño de servicios a escala” está abierta a estudiantes y profesionales de esta disciplina. Las entradas están disponibles aquí: Service Design Global Conference.

El programa completo de la conferencia está disponible aquí.

Sobre SDN

Service Design Network (SDN) es la plataforma global para el reconocimiento y la promoción de la excelencia en el campo del diseño de servicios. A través de eventos nacionales e internacionales, publicaciones online e impresas y la colaboración con instituciones académicas, SDN conecta múltiples disciplinas dentro del mundo de agencias, negocios e instituciones públicas para afianzar el impacto del diseño de servicios en el sector público y privado.

Fuente Comunicae