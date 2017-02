Dineritoahora ayuda a los enamorados a celebrar San Valentín

A duras penas, la mayoría de los consumidores van reponiéndose de los gastos que han tenido las pasadas Navidades, en la “cuesta de enero”, tras las compras para aprovechar las rebajas… Pero tenemos encima San Valentín, el Día de los Enamorados que, según cuenta la leyenda, es un invento de unos grandes almacenes para provocar nuevos afanes de compra, esta vez de un regalo para la persona amada. Leyenda no del todo cierta, como más adelante demostraremos…

Con tanto gasto, no es fácil equilibrar la contabilidad doméstica. Muchas personas recurren a los “mini créditos” y con la urgencia por obtener liquidez es frecuente pasar por alto la “letra pequeña” que establece en qué condiciones se conceden.

Ante este panorama, surge una compañía financiera ‘on line’ que, consciente de las necesidades de los usuarios, se ha planteado una estrategia comercial de utilidad para ayudar a quienes necesitan liquidez con prontitud, facilidad para obtenerla, rapidez en la concesión de fondos y que, aunque a muchos pueda parecerles increíble, hasta el “mini crédito” puede salir gratis. Estamos hablando de dineritoahora.es.

Hasta 300€ en tres minutos

Se trata del primer sitio web que facilita “mini créditos” hasta trescientos euros en menos de tres minutos, sin complicaciones, sin apenas trámites, con posibilidad de retirar el préstamo en un cajero automático hal-cash (que permite retirar efectivo sin tarjeta) y sin intereses si el importe se devuelve en menos de siete días.

Los promotores de dineritoahora.es se plantearon ofrecer un servicio financiero diferente, rápido y sencillo para el usuario. Sus “mini créditos” instantáneos alcanzan hasta los 300 euros, pero también ofrecen liquidez y reunificación de deudas a personas con ingresos de al menos mil cien euros mensuales, a un TAE (Tasa Anual Equivalente) del 14%, sin importar la cantidad de préstamos pendientes que tenga el cliente, sin poner la casa como aval y a devolver en un plazo de hasta cinco años.

En estos casos, el importe mínimo del crédito es de tres mil euros. Pero sólo hace falta tener la nacionalidad española y, en la mayoría de los casos, no estar incluido en ningún fichero de morosidad, así como tener un contrato indefinido de trabajo o ser pensionista y tener entre los 22 y los 65 años de edad.

Fuera trámites

El cliente de dineritoahora lo tiene tan sencillo que ni siquiera tiene que enviar previamente documentos, siempre que utilice el sistema “instantor” de la web.

“Hemos querido hacer la vida al usuario lo más sencilla posible”, dicen sus responsables. “Quien necesita liquidez rápidamente no está para cumplimentar trámites farragosos, que a veces llevan su tiempo, para esperar algunas horas, en el mejor de los casos, cuando no son varios días, para saber si una vez realizados todos los trámites exigidos se le concede el crédito o no”.

“Nosotros vamos al grano: el cliente nos comunica que necesita un dinero, que lo necesita ya, ahora (por eso el nombre de nuestro servicio), y en pocos minutos (tres normalmente) sabe si le damos el préstamo o no. Y la mayoría de las peticiones de dinero son aprobadas”, añaden.

El interés más barato del mercado

Otra ventaja de dineritoahora.es es que ofrece los intereses más baratos del mercado. Tanto que, no se olvide, pueden resultar “cero euros” (préstamo gratis) si el importe se devuelve antes de transcurridos los primeros siete días, algo que no se encuentra en ninguna otra web, porque son muchas las personas que necesitan con urgencia un dinero que no tienen a mano en ese momento, pero que pueden obtener en los días sucesivos.

¿Leyenda o realidad?

Se dice que durante el Imperio Romano hubo un monje que celebraba bodas secretas entre enamorados a los que el emperador prohibía casarse. Fue descubierto y martirizado hasta la muerte.

No está clara la identidad de este monje, aunque se barajan como candidatos tres mártires de Roma:

Un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador Claudio "El Gótico", que lo consideraba incompatible con la carrera de las armas. El emperador ordenó decapitarlo en el año 270, un 14 de febrero. Su figura es muy venerada en Francia, en la diócesis de Jumièges. Un obispo de la ciudad de Interamna (hoy Terni, Italia), donde se encuentran los restos del cuerpo conservados en la homónima basílica, y donde el 14 de febrero es la fiesta patronal. Otro obispo, llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V. Fue enterrado en Mais, cerca de Merano, en el Tirol italiano. En el siglo VIII, su cuerpo fue trasladado a Passau, en Baviera. En Alemania, los católicos le tienen mucha devoción.

También se dice que San Valentín se celebra el 14 de febrero porque por esas fechas los pájaros empiezan a aparearse.

La festividad de San Valentín fue instaurada en la Edad Media y la fecha del 14 de febrero se asoció al Día del Amor. En 1969, la Iglesia católica la eliminó del calendario por tratarse de un santo de origen posiblemente legendario. Pero siguió siendo celebrada localmente por algunas parroquias. También es venerado como santo por las iglesias ortodoxa, anglicana y luterana.

En 2014, el papa Francisco decidió participar en la celebración de San Valentín, en un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad.