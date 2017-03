Different Roads, una marca del sector turístico en expansión

La buena situación del sector, así como el auge de Internet como distribuidor de viajes y estancias hoteleras ha hecho que empresas como Different Roads haya visto crecer sus reservas un 42% en el pasado 2016. En base a los excelentes resultados, esta nueva temporada la empresa apuesta por un relanzamiento de su marca y el aumento de la oferta en sus circuitos turísticos.

Según Antonio Guillén, Director de Operaciones de Different Roads, "nuestra nueva imagen de marca respeta nuestra identidad corporativa, transparente y cercana, pero con un toque fresco inspirado en las señales de carretera, que indican nuevos destinos". La creatividad es la esencia de la campaña 2017 de Different Roads, con una apuesta novedosa en su canal de Youtube en la que el lema 'Yo voy' transmite no sólo la acción de viajar a un destino sino las implicaciones emocionales que estos circuitos generan.

Y es que, según la última encuesta de Hábitos Turísticos, las agencias online están de moda, registrando un gran crecimiento fruto del uso generalizado de Internet como primera fuente de información para planificar viajes (hasta un 45% de los turistas así lo hizo el pasado año), doblando además al porcentaje de los que acudieron a una agencia de viajes tradicional.

Además, el comercio electrónico de paquetes turísticos, como es el caso de los viajes organizados, ha crecido en un 20% en el pasado 2016, unas cifras que son un indicador positivo para el sector ya que cada vez más, el viajero español se acerca a las medias europeas en cuanto al uso de Internet para planificar y organizar viajes, lo que beneficia a las agencias de viajes online.

Antonio Guillen comenta que "los circuitos turísticos cerrados están en auge". Aunque destaca que "el turista español es bastante autónomo en sus decisiones y la planificación de sus viajes, la realidad es que mediante los viajes en grupo se consiguen ahorros que varían entre el 30% y el 60%", por lo que a la mayor capacidad previsora y de gasto, se suma el interés por lograr productos acabados, planificados y que supongan una disminución en el precio final.

Además, hace especial énfasis en los servicios de valor añadido que este tipo de viajes organizados ofrecen al cliente, por ejemplo, el del guía experimentado. Tal vez para pasar un fin de semana en la sierra o en la playa, no sea necesario de manera especial un guía informado del lugar que se quiere conocer. Pero para viajes culturales a Noruega, Rusia o Japón, el disponer de una persona formada en historia, cultura y arte supone un plus de comodidad y de disfrute de la estancia que, a la larga, redunda en una mayor satisfacción del viaje. Como A. Guillen asegura: `es un valor añadido que nuestros clientes siempre destacan y para nosotros, la satisfacción del viajero ha sido siempre una de nuestras señas de identidad´.

Un ejemplo de los productos diferenciados que ofrece Different Roads son los viajes singles: un nuevo tipo de paquete turístico que cada día tiene más adeptos, pensado para viajar solo o con amigos, como contrapunto a los tradicionales viajes con la pareja o la familia. Y es que no se trata solo de aventuras turísticas para solteros, sino que también se convierten en una alternativa muy apetecible para personas que necesitan unos días o unas semanas de asueto personal, de liberación del mundo del trabajo y el hogar y de disfrute individual.

En definitiva, la mayor disponibilidad para el gasto, el ahorro que se logra mediante paquetes turísticos organizados, el mayor uso de Internet para la planificación de viajes y el auge general del sector junto con las ofertas especializadas han permitido que Different Roads comience a posicionarse como referente de agencia de viajes organizados online.

