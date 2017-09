Desvelado el contenido de la cápsula del tiempo de Julio Verne

Finalmente se muestra al público el contenido de la cápsula del tiempo que podría pertenecer al Julio Verne/COMUNICAE/

El equipo de arqueólogos que encontró hace unos meses en los pirineos franceses una caja metálica de finales del siglo XIX, ha mostrado finalmente la caja que fue hallada gracias a los pasajes y obras de Julio Verne, y sobre todo del análisis en la tumba del famoso escritor.

Durante la apertura y extracción de su contenido, han participado arqueólogos e historiadores que formaron parte del grupo original y al que se han unido expertos del The Explorers Club NYC, que cuentan con experiencias similares en el manejo de objetos históricos.

En el video se puede ver que para evitar tener que romper el candado, los expertos intentaron abrirlo y acceder por un lateral con una cámara miniaturizada “snake camera”, pero ante la complejidad de la operación optaron por forzar el cerrojo. También se puede distinguir entre los objetos metálicos, aunque en un avanzado estado de oxidación: un catalejo, un cartabón, una moneda medieval, un anillo sencillo, un colgante y una llave.

Entre otras de las piezas extraídas, encontraron un libro correspondiente a un tratado de minería y con varias referencias alquímicas, un libreto de cuero con documentación, un mapa de Europa con marcas sobre la región del Peloponeso, y un documento sobre las fases de la luna y diversas referencias numéricas. Resulta llamativo encontrar una copia de un periódico neoyorquino del 1890, con una noticia que hace referencia a Nellie Bly, la periodista que consiguió batir el récord en dar la vuelta al mundo en tan sólo ocho días, inspirada en la novela de Julio Verne.

Lo más llamativo de los documentos, es la cantidad de anagramas, líneas y manuscritos realizados en simbologías y esquemas inicialmente irreconocibles, y que podrían tratarse de criptogramas o códigos de alguna sociedad secreta de la época. Aunque todavía se desconoce si los documentos y objetos encontrados pertenecen a Julio Verne, todo indica que al menos podría pertenecer al escultor de la tumba del autor o a su entorno cercano.

Según fuentes cercanas, los expertos están comenzando a catalogar y escanear cada una de las piezas para preparar un informe con los resultados y conclusiones.

El video al completo de la apertura puede verse en: https://youtu.be/IQSlSaT1n9g

