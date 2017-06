Después de las tres primeras Copas del Mundo, Commencal Vallnord DH Team cuenta sus sensaciones

El equipo de Commencal comparte sus vivencias dentro y fuera de las competiciones/COMUNICAE/

'Inside Line' es como Commencal Vallnord DH Team ha decidido llamar a su nueva serie de experiencias dentro y fuera de las carreras. Son episodios con una mirada detrás de las escenas de equipo donde se habla de los mejores momentos pero también de los peores.

¿Por qué les encanta correr tanto? ¿Por qué después de lesiones y días difíciles todavía están aquí listos para competir? ¿Por qué hacen lo que hacen?



Básicamente, MTB es la parte más importante de sus vidas, y no podrían vivir sin ella! Todo se unió cuando fueron el mejor equipo del día en Fort William; donde comprendieron por qué trabajan tan duro cada día. ¡Un día como ese es simplemente mágico!



El comienzo de la temporada no fue tan fácil ni placentero, a George Brannigan le practicaron una cirugía en la rodilla el pasado mes de enero y más tarde, en febrero, tuvo fiebres. George no dejó que estas dificultades perturbaran demasiado su preparación, ¡y simplemente no se dio por vencido y ya ha conseguido dos veces estar en el top 20 este año, George está realizando una sólida temporada con muy buenos momentos.



Myriam Nicole pasó todo el invierno estudiando duro para convertirse en fisioterapeuta, mientras que al mismo tiempo trataba de entrenar para hacer frente a sus rivales. El nivel en el campo femenino es más alto que nunca, y tuvo que trabajar increíblemente duro para demostrar que sigue siendo una de las chicas más rápidas del mundo.



Después de un tiempo fuera de temporada, Remi Thirion entró en 2017 más fuerte que nunca. Finalizando quinto en Fort William después de una carrera increíble. Por desgracia, un accidente en Leogang lo detuvo en su camino. Ver a uno de los pilotos del equipo rodando a través de la línea de meta inconsciente fue aterrador. 24 horas más tarde, por suerte, Remi ya estaba de pie pero esas 24 horas fueron uno de los días más difíciles que el equipo ha vivido.



El equipo de Commencal Vallnord HD es una gran familia que viaja, trabaja, entrena, sufre, compite... juntos. Los tres mecánicos Damien, Ryan y Maxime, el chef Marilo, Jumpy el conductor, Brieuc el osteópata, Keno el fotógrafo y Jean-Rémy el video-productor completan la familia favoreciendo el buen funcionamiento del grupo. Desde Quality Racing, distribuidor autorizado de Commencal, se anima a cualquier amante del sector a conocer las bicicletas con las que pedalean estos hérores de las dos ruedas.

