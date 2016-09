Decidir entre una app o versión móvil

Son muchos los que sienten que tienen la necesidad de adaptar su página web para dispositivos pads o smartphones; a continuación se muestran los puntos claves para evaluar cuál de ambas opciones se adapta mejor a lo que cada uno requiere

Antes de evaluar cuál de las dos opciones se adapta mejor a las necesidades de cada uno, o incluso a decidirse por desarrollar ambas, pasemos a definir conceptos.

Web Responsive

Una Web Responsive no sólo es capaz de detectar el tipo de dispositivo desde el cuál el usuario se está conectando, también detecta otros parámetros tales cómo la resolución de la pantalla. Con ésta adaptación ya se mejora sustancialmente la experiencia del usuario que se conecta a una página web a través de un móvil; y es que una web no es de ancho fijo y se evitan los scroll a través de la pantalla. Cómo se puede apreciar en el ejemplo, puede que por cuestión de presentación del contenido, se necesite más que una simple adaptación de una página web a los anchos de una Tablet o Móvil.

Versión Móvil

Las versiones móviles de páginas webs están diseñadas específicamente para su uso en smartphones y tablets, a diferencia de las Web Responsive que son simplemente una adaptación al dispositivo o navegador. Son compatibles con todo tipo de dispositivo, Android, IOS, Windows Phone, Symbian, Blackberry, etc… No se descarga, la página está disponible en los motores de búsqueda, Google, Yahoo, etc..por lo tanto se debe trabajar el SEO para posicionarse.

Apps

Las app son aplicaciones o programas software que se descargan en los móviles. Hay un sinfín de utilidades y cada día se crean miles de aplicaciones que van desde juegos, navegadores GPS y cualquiera que uno se pueda imaginar. A diferencia de las Webs Móviles, es necesario instalar la APP en nuestro dispositivo, consumiendo de esa manera almacenamiento. Se precisa de desarrollos específicos para cada tipo de dispositivo, Android, IOS, Windows Phone, etc. Se descarga a través de un distribuidor, Google Play, App Store...

¿Cuál elegir?

Depende de qué opción se adapte mejor a las necesidades de cada uno. El coste puede también ser decisivo a la hora de evaluar una elección: los costes de desarrollo, mantenimiento y actualización de una app es mucho mayor que la de una web móvil.

Si la parte del presupuesto no es un problema, lo recomendable es consultar un experto en Marketing Mobile que aconsejará una vez estudie un proyecto en particular. De lo que no cabe duda es que cada vez se usan más los dispositivos móviles para acceder a Internet y aquellos que no lancen versiones adaptadas a éstos dispositivos lo van a tener muy difícil para competir en el entorno online.

Los ejemplos adjuntos son cortesía de Andriy Bondar, CEO de Africaua, Empresa IT dedicada a la publicación online de anuncios de compraventa de autos usados en Paraguay procedentes tanto de Concesionarias de Automoviles como compraventa de vehículos entre particulares.