Confirmada la fecha de lanzamiento de ‘El goblin, el origen’

El joven escritor José Luis Martínez debuta con una novela ilustrada de género fantástico: El goblin, el origen. El lanzamiento de la misma coincidirá con la primera fecha de presentación, que se ha fijado en el jueves 30 de marzo. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Ramón Llull de Palma de las Islas Baleares a las 19:30h. Como su nombre indica, esta novela narra solo el inicio de una historia más extensa que promete grandes aventuras y está llamada a tener un amplio recorrido en el futuro.

El goblin, el origen se centra en Morgork, un goblin que decide vengar a su pueblo a raíz de que la aldea fuese destruida por orcos y seres oscuros de rango superior cuando tenía 16 años. Después del trágico acontecimiento, Morgork decide ir en busca de los responsables, pero pronto se dará cuenta de que la batalla se expande mucho más allá de su ombligo y de que el mundo se encuentra al borde del abismo.

"Siempre dicen que todos los personajes creados por un escritor tienen algo de él y Morgork comparte conmigo quizás la inseguridad en sí mismo. Me veo reflejado en él en estos momentos al sentir que estoy superando todas mis mejores expectativas, al igual que él en su historia".

La palabra goblin remite directamente a Dentro del laberinto (1986), la excepcional obra de Jim Henson protagonizada por el inmortal David Bowie y por una jovencísima Jennifer Connelly. Ahí los goblins eran seres realmente majaderos que se interponían en la hazaña de la protagonista. De hecho, esa suele ser la visión que tiene el público de la raza goblin: unos seres en los que no se puede confiar y que esconden oscuras intenciones. Para comprobarlo, solo hay que fijarse en su aspecto físico, utilizado tradicionalmente para diferenciar a los ‘buenos’ de los ‘malos’. De esta manera, los goblins suelen representarse con nariz y orejas picudas, ojos de colores brillantes, expresión aguda, piel verdosa o grisácea, y estatura reducida, una característica muy ventajosa de cara a los oponentes u enemigos, pues les hace escurridizos.

"Siempre me ha parecido lo típico, el héroe siempre ha sido un humano, elfo… En resumen, las razas de fantasía que esperamos que sean “los buenos”. ¿Por qué no dar una visión diferente de los malvados o belicosos goblins que solemos encontrar en la fantasía? Ahí entra Morgork, un personaje que creé con mucho mimo, que es todo lo contrario a lo que esperas de un goblin. Y que llegas a sentir y a alegrarte cuando lo ves evolucionar en la historia".

José Luis Martínez aterriza en la fantasía para acabar con estos y otros mitos, convirtiendo precisamente esta ruptura en la principal novedad y punto destacable de la novela. Aunque el lector también quedará encantado con las diversas referencias y evocaciones a las grandes obras del género. Se percibe la influencia de R. A. Salvatore en la estructura, en la idea de empezar por los inicios al igual que sucede en la trilogía El elfo oscuro. Asimismo, el relato de José Luis Martínez transporta a la infancia, cuando la televisión ofrecía grandes relatos fantásticos como El décimo reino. Deja impresa la marca que La historia interminable puso en el propio autor: la lucha incansable, el convertir a un ser común en un posible héroe y rescatar la magia y la fantasía. Sin olvidar esa variedad de razas, aldeas, oficios, etc. propia de los juegos de rol como Warcraft. Aún más: la espada de Morgork recuerda a Dardo, la daga élfica que Bilbo le cede a Froddo. Tanto este último como Morgork son seres pequeños de los que no se espera grandes heroicidades, pero los cuales acaban teniendo el destino del mundo en sus manos. No cabe duda de que los fans y habituales del género quedarán ampliamente satisfechos con El goblin, el origen, que ha sido magistralmente ilustrado por Naike Casado para traer al público la nostalgia de los cuentos clásicos.

Sobre la continuación de la novela, José Luis Martínez afirma estar trabajando ya en ella para poder darle salida el próximo año.

"La segunda parte, si todo va bien, quizás la tengamos con nosotros el año que viene. Y podréis encontrar la continuación de las aventuras de Morgork, donde conocerá a su gran amigo Kruug, veréis cómo evoluciona la estrecha amistad de Morgork con Koldos, por qué debía Morgork visitar a Sigthfried o que ocurrió después del capítulo 'El incidente'".

Biografía

Jose Luis Martínez Martinez nació en Palma de Mallorca en 1985. Es el pequeño de cinco hermanos. Estudió Bachillerato y continuó su formación con diversos cursos de Administración y Gestión de Empresas, e Informática. Su interés por este aprendizaje se vio interrumpido ante la responsabilidad de su temprana paternidad.

Su personalidad, tranquila, amable y de risa fácil, tiene alma de niño atrapada en las responsabilidades y el cuerpo de un adulto. Su interés por el mundo fantástico y de aventuras han hecho posible la realización de su primer libro: El goblin, el origen.

Vídeos

"El goblin, el origen", primera novela de José Luis Martínez

Fuente Comunicae