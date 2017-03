Conciliación laboral y familiar: ¿Es suficiente hoy en día?

La razón principal es que seamos conscientes de que, a día de hoy, año 2017, aún existen trabas para aquellas mujeres que quieren ser madres y, a su vez, crecer como profesionales.

En primer lugar, una de nuestras candidatas respondió a la siguiente pregunta: ¿Te ha sido más complicado encontrar trabajo siendo madre?

“Os confirmo que desgraciadamente ha sido así. En la mayoría de entrevistas realizadas en los últimos cinco meses, me he encontrado en la situación en la que el entrevistador pregunta sobre la situación personal del candidato, si estás casado o no, si tienes buena relación familiar con los padres, pero sobre todo la más común y la de mayor énfasis es la de si tienes hijos”.

“En mi caso personal, soy madre de una hija de año y medio, y en la mayoría de los casos que he explicado mi situación, el entrevistador ha reaccionado preguntándome si entonces sería capaz de adecuarme correctamente a las necesidades laborales que requería la posición determinada. Incluso me han acabado diciendo textualmente: "tu situación puede llegar a ser una interferencia laboral" (una respuesta que no pensaba que nunca escucharía)”.

Creo sinceramente que la persona que se interesa por una posición tiene que ser consciente de lo que es capaz de aportar según la situación actual en la que se encuentra. Si se aplica a una oferta tiene que ser porque uno sabe que puede dar el máximo de uno mismo, tanto si eres padre como si eres madre, y ningún entrevistador tendría que realizar comentarios de este tipo”.

“Es más, ¿qué padre o madre no daría el máximo en su trabajo para dar lo mejor a sus hijos?”

Diana R. / Candidata de Talent Search People

Seguidamente, le planteamos a una clienta, Responsable de Recursos Humanos la siguiente cuestión: ¿Crees que aún existe ese “miedo” a contratar a madres o mujeres en edad fértil?

"Esta pregunta no puedo más que contestarla desde mi experiencia como candidata: Seguro que sí. Y eso se nota desde el principio, en cómo te hacen las preguntas en una entrevista de empleo”.

“En una ocasión, cuando me han preguntado si tenía hijos y dije que sí, la siguiente pregunta fue: "¿Y estás lista para trabajar teniendo un hijo pequeño?". Las ganas que tuve fue de devolver la pregunta: "Si estuvieras entrevistando a un padre, también con un hijo pequeño, ¿le harías la misma pregunta?".

“Por razones obvias, no he contestado eso, pero esa empresa me ha pasado una clásica imagen machista, que me hizo re-evaluar si quería ser parte de tal organización, con ese tipo de cultura. Y el tema es que infelizmente no es un caso aislado. Escucho eso de muchas otras madres que trabajan, como sus hijos son vistos como una "liability" o un handicap (es decir, siempre en el sentido negativo), cuando para un hombre, tener hijos es señal de estabilidad, madurez y compromiso”.

“Está claro que el mundo profesional sigue valorando menos a las mujeres (hay numerosos estudios que soportan eso), tanto a nivel de remuneración, como en cuanto a capacidad intelectual (imagino que habéis visto el reciente video del absurdo discurso del ministro europeo de la semana pasada)”.

“El trabajo a nivel organizacional para cambiar esa mentalidad es denso, y extenso. Y en según qué ambientes, está enraizado en aspectos culturales genéricos de cada país, cosa que difícilmente se cambia a corto plazo”.

“Hay empresas más modernas, que disponen de sala de lactancia y guardería en sus ambientes de trabajo (para tener a las mujeres más tranquilas y, consecuentemente, más centradas en sus funciones), hay empresas (como Facebook y Apple) que entienden el tema de edad fértil de sus colaboradoras, y ofrecen un plan para que sus empleadas congelen sus óvulos “for free”, de manera que pueden elegir mejor en qué momento centrarse en su vida profesional y en qué momento tener hijos sin que su cuerpo o sus huevos sean perjudicados. (Hay ambigüedad en eso, mucha gente ha ido a favor, y muchos en contra. Para mí, es un tema de elección. Una vez que la empresa no les fuerza o les induce a tomar tal decisión, me parece una buena medida)”.

“Y estas mismas empresas son las que ofrecen de cuatro a seis meses de licencia de paternidad para sus colaboradores, que también me parece más que justo, una vez que lo correcto es tener igualdad de derechos para todos los profesionales. Los padres tranquilos también trabajan mejor y crean mejores hijos para el mundo. Y tales empresas van más allá, extendiendo estas políticas a familias con padres del mismo sexo y casos de adopción”.

En fin. Solución, hay. Igualdad, hay que tener. Algunas culturas claramente están mejor preparadas que otras. La esperanza es que, a largo plazo, estos buenos ejemplos sean cada vez más frecuentes y tengamos familias mejor estructuradas, con padres y madres más presentes, formando los ciudadanos que queremos que cambien nuestro mundo de hoy (y la mentalidad que todavía vemos por ahí...).”

Beatriz R. / Clienta de Talent Search People

Por último, aprovechando que el 76% de nuestra plantilla son mujeres, quisimos preguntar a una empleada que recientemente ha sido madre: ¿De qué manera te ha ayudado tu empresa a conciliar tu vida laboral y familiar?

“Estoy muy agradecida a Talent Search People, porqué me ha apoyado antes y después el nacimiento de mi hijo. De hecho, tuve la posibilidad a partir de los cinco meses de embarazo, cuando ya mi barriguita empezaba a no caber debajo de mi escritorio, de trabajar ocho horas intensivas (con media hora de pausa) para tener la posibilidad de salir antes del trabajo y tener el tiempo de descansar adecuadamente”.

“Mis compañeros me han demostrado cercanía siempre, mimándome mucho y acompañando el crecimiento de mi barriga con cariño y ternura. Después de las 13 semanas de baja por maternidad, a mi vuelta al trabajo fui recibida de forma muy amable por parte de todos”.

“Para conciliar mi vida laboral con el trabajo de ser mamá, hoy en día tengo un horario intensivo de seis horas que me permite cuidar de mi hijo por la tarde. Talent Search People ha facilitado todo esto de forma muy natural y sencilla, pasándome informaciones claras y brindando mi elección de ser madre y mujer trabajadora”.

“Siento que puedo seguir teniendo satisfacción como profesional durante las horas de trabajo, aprovechando un entorno que favorece la conciliación. Como ejemplo de esto, quiero mencionar que TSP me ha proporcionado un ordenador portátil, que guardo en casa. Así que, en la eventualidad de que mi bebé esté enfermo, tengo la opción de trabajar de forma remota desde casa, conciliando totalmente mis prioridades de trabajo con las de ser madre”.

“Me siento afortunada de tener tantos beneficios. Talent Search People es una empresa mamy-friendly”.

Noemi Campolo / Recruitment Lead de Talent Search People

Es obvio que aún queda mucho camino por recorrer para que cualquier mujer pueda dedicarse profesionalmente a lo que quiera, sin miedo a ser madre o a que sus metas laborales queden frenadas por ese miedo a que “no rinda todo lo que debiera”. Verdaderamente, esperamos que cada vez sea mayor el número de empresas “mamy-friendly” en España.

Contacto:

Talent Search People

@Work_In_Spain

932310000

www.talentsearchpeople.com