De comprar seguidores de Twitter a comprar seguidores de Instagram

Ya son bien conocidas las estrategias de marketing de comprar seguidores de Twitter que han seguido muchos personajes públicos como Rajoy o Obama, estrategias que lejos de quedarse en la red social de Twitter aparecen ahora con la posibilidad de comprar seguidores de Instagram. En este artículo se va a hablar del marketing del siglo XXI, donde comprar likes de Instagram, comprar likes de Facebook o comprar visitas para un video de Youtube sería el equivalente a obtener un hueco en la sección de anuncios de cualquier periódico gratuito buscando posicionamiento y apariencia.

¿Por qué las agencias de marketing van a comprar seguidores de Instagram?

Es una pregunta que muchos se hacen, ya que se habla mucho de que comprar seguidores de Instagram puede dañar la imagen del perfil, pero esto no es así. El comprar seguidores de Instagram tiene un alcance de marketing muy grande, superior si cabe a comprar seguidores de Twitter, ya que es una red de imágenes en las que la gente se ve altamente atraída por influencers y perfiles con muchos seguidores. Por supuesto también se pueden comprar likes en Instagram, un valor muy observado y valorado.

Obviamente en este punto se habla del marketing de apariencia. Muchos lo obvian y otros lo critican, pero comprar seguidores de Instagram potencia la apariencia de los perfiles dentro de la red y este marketing de apariencia existe desde que existe el marketing. Pero hablemos de otro valor de importancia en la red.

Comprar likes de Instagram, el otro gran valor del marketing de apariencia

Como ya se ha comentado, no se habla de comprar visitas en Youtube o comprar likes en Facebook donde el valor de la compra no reside en que la gente vea un número de visitas grande (además) si no que el vídeo aparezca por encima del de la competencia, en este caso se tratar de aparentar importancia para atraer más público y, comprar likes de Instagram, sirve perfectamente para este propósito.

Pero ¿es caro comprar likes de Instagram o comprar seguidores en Instagram? En absoluto, la evolución constante en la demanda por parte de las agencias que mueven el dinero de canales demandantes desde el punto de vista económico hace que el comprar seguidores en Instagram sea increíblemente barato y sobre todo efectivo ya que el poder comprar likes Instagram en cantidades muy grandes permite maximizar el impacto social de las imágenes que los influencers suben diariamente. Es probable que llegados a este punto se tenga la sensación de que todo es mentira, no hay que llevarse a engaño: las redes sociales son un instrumento de comunicación expuesto al marketing como lo ha sido la televisión a lo largo de los años y no por ello es algo malo el que una empresa invierta al comprar likes d eInstagram y llegue al conocimiento a través de un amigo porque vio que tenía muchos likes, esto da la posibilidad de saber qué esa empresa se esfuerza tanto en su contenido que quiere darse a conocer, después eres tu quien decide al igual que en el anuncio de tu detergente que deja todo totalmente blanco.

Invertir en el perfil social o en el canal de Youtube será obligatorio

En menos de un año el panorama del marketing social forzará a todo el que quiera tener exposición a comprar seguidores de Instagram, comprar likes Instagram o si se mueve en Youtube donde la competencia está comenzando a ser enorme a comprar visitas en Youtube y comprar likes en Youtube.

Invertir en el medio de vida que se quiere crear algo muy similar a como ha sido hasta ahora. Por otro lado, si el uso de las redes sociales no pretende ser un medio de vida, es posible que se quiera hacer uso de estos servicios con fines no promocionales, las motivaciones que puede tener una persona son múltiples. Como ejemplo muchos influencer son contratados 'al peso' por las marcas de ropa, por supuesto estos modelos tienen una agencia de marketing que realizan todas las campañas sociales y dentro de esas campañas sociales se incluye comprar me gusta en Instagram o si fuera el caso de una página de Facebook comprar likes Facebook, en este caso la motivación es que el invertir en el canal al comprar me gusta de Instagram repercute en una mayor tasa de contratación por parte de estas empresas. Por supuesto estas grandes empresas están al corriente de las estrategias de social media marketing, de hecho, ellos mismos utilizan las mismas estrategias.

El caso Justin Bieber al comprar visitas Youtube

El caso de Justin Bieber es muy conocido y hay que aprender de cuando se realiza una campaña de social media mal. En este caso al comprar visitas en Youtube no se tuvo en cuenta la desproporción en el aumento, ocurrió lo mismo en todos sus perfiles al comprar seguidores para Twitter, comprar seguidores Instagram y este caso es muy conocido debido a que se ejecutó de forma excesivamente rápida y poco natural lo que hizo a Justin Bieber noticia. Aun así, ¿perdió reputación? No, en absoluto, al revés en estos momentos se encuentra en uno de los mejores puntos de su carrera, quien sabe quizás el comprar seguidores Twitter y comprar visitas Youtube de forma tan desproporcionada era una estrategia para aparecer en todos los medios y a la vez beneficiarse de pros de comprar visitas en Youtube.