Comoganardineroguia.com, la web que asesora sobre la mejor manera de ganar con la red

Si se busca en Google ‘Cómo ganar dinero en Internet’, los resultados son abrumadores: casi 560.000 resultados, entre los que se encuentran anuncios, spam, estafas y páginas poco documentadas, acechan al usuario que quiere complementar su sueldo ganando algo de dinero en Internet.

Cada vez son más las personas que escogen este camino; por todos son conocidos los youtubers que ganan miles de euros al mes, o los influencers que obtienen gratificaciones por su actividad en redes sociales. Pero no cualquiera está a la altura de estas cifras, aunque eso no quiere decir que Internet no tenga lugar para todos. La cifra será seguramente menor, pero con poco tiempo de dedicación al día, se pueden ganar unos ingresos extra.

El problema está, pues, en elegir el cómo y el dónde: hay miles de páginas web que explican cómo realizar inversiones y juegos financieros sencillos con los que se aseguran ganancias, pero no todo es tan fácil. Antes de realizar cualquier cosa en Internet, hace falta tener un site confiable que asegure la jugada.

Con este objetivo nació, el pasado 2016, Comoganardineroguia.com, una web dedicada a dar información sobre las maneras existentes y seguras para obtener ganancias en Internet. “Nos era imposible encontrar una web que cubriera todos los aspectos, así que pensamos que podríamos ofrecer algo único”, explica Pablo Patino, cofundador de comoganardineroguia.com

Así fue como este web se configuró con unas 20 guías que describen diversas maneras de ganar dinero en Internet; la fiabilidad de la página y de la información proporcionada son altamente importantes para sus fundadores, que querían dar a los usuarios información únicamente sobre métodos fiables.

Por ello, las guías pueden ser complementadas con contacto con los promotores de la página, quienes resuelven las dudas de los usuarios para minimizar el riesgo de los mismos. Y es que nadie mejor que ellos para asesorar, ya que han probado todos los métodos de los que hablan: “estamos muy orgullosos de haber testado todas y cada una de las maneras de ganar dinero online”, añade Patino.

En base a esas experiencias, decidieron realizar un ranking calificando todas las metodologías, del 1 al 5, en base a diferentes criterios, que hacen más fácil que cada quien encuentre la mejor manera de realizar operaciones online según su caso. “Esperamos que la gente encuentre útil nuestra web para poder complementar sus ingresos vía online. Con las visitas y las aportaciones que nos hacen, aprendemos y mejoramos la guía cada día para ofrecer el mejor asesoramiento posible”, asegura Patino.

MediaKit