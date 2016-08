La colección de zapatos más selecta de Elda aterriza en Madrid

Recién asentada en la capital, la diseñadora de zapatos, natural de Elda, Sabina Teruel, no ha dudado en acercar su trabajo a través de un nuevo espacio llamado Mi Showroom en Madrid, en el que muestra a cualquiera que desee conocer la importancia de un buen calzado y sus complejos procesos completamente necesarios para que más tarde éste sea lucido cómodamente en nuestros pies convirtiéndose en un fiel aliado.

"Me gusta poder mostrar mi manera de trabajar, no me importa que me vean. Creo que es una buena manera de que me entiendan. Además, cuando termino, les explico todo lo que quieran saber. Quiero que se sientan cómodos y puedan ver lo que deseen", explica.

Sus piezas se caracterizan por ser femeninas, sencillas y funcionales, pero sobre todo por estar realizadas en Elda, ciudad del calzado por excelencia. Sabina tiene como objetivo principal poner en valor el diseño inteligente, el que está trabajado y pensado; el que perdura en el tiempo.

"Me gustan las piezas que duran, que son atemporales, que permiten la reinterpretación. Me gusta crear zapatos fáciles de llevar sin perder de vista la sofisticación, la frescura y el buen gusto. Tengo la intención de que cada pieza funcione tanto de día como de noche. No me gusta el diseño de alardes, sino el diseño inteligente, práctico y bonito. El que encaja con todo. Valoro el diseño artesanal. El cual me gustaría que no desapareciera", comenta.

Mi Showroom en Madrid se encuentra en la calle Barquillo, una de las calles enclave del panorama de la moda nacional. Es un lugar donde las cosas suceden en calma y donde el arte, la cultura y el amor por las cosas bonitas se mezclan generando sinergía y bienestar.

Desde el próximo jueves 1 de septiembre, si se está en Madrid, ya se tiene una visita obligatoria para conocer el nuevo espacio, sus creaciones y poder vivir la experiencia de recibir una atención exclusiva en un ambiente bonito y feliz.