Claves para organizar una despedida de soltero

Aspectos clave a la hora de organizar una despedida de soltero

Cuando uno de los amigos está apunto de contraer matrimonio es común (y hasta visto como un deber) la organización de una despedida de soltero para despedir a un colega en su camino a crear una familia (donde teóricamente las fiestas y excesos quedarán en el pasado). No hablaremos sobre cómo debes administrarte ni qué tipo de bebidas o música debes elegir, lo anterior varía de situación en situación y no es algo que se necesite doctorado. En su lugar, este artículo hablará de algunos aspectos clave a la hora de realizar la despedida de soltero que evitarán que la fiesta no pueda de alguna forma convertirse en un desastre.

Lugar de la despedida

Las despedidas de soltero deben realizarse en un lugar donde no se puedan salir de control. Hacer una despedida de soltero en un departamento, además de dejar el lugar hecho un desastre, tiene un nivel de discreción muy bajo. Un lugar reservado con seguridad en la entrada es perfecto para este tipo de ocasiones.

Los amigos que acudirán

Está implícito que todo amigo importante para el novio es la prioridad, y de hecho, no es una buena idea invitar al amigo del amigo, lo mejor es dejarlo entre el grupo de personas que son colegas de toda la vida del novio. Seguir este consejo como regla permitirá optimizar el presupuesto y evitar posibles indiscreciones.

Conocer al novio

Es normal que en las despedidas de soltero los juegos pasados de tono, contratación de strippers y otros aspectos de este estilo, estén presentes. Sin bien esto es divertido, no todos los hombres son iguales, por lo que al contratar un servicio para adultos en la despedida de soltero, hay que asegurarse de que sea algo que el novio no se sienta incómodo.

Regresar al novio como si nada hubiese pasado

En este punto se puede decir que se debe hacer, pero dado el contexto, no se puede decir cómo. El punto es que, si se quiere realizar despedidas de soltero como todo un profesional, sin que la celebración cause un problema en el futuro matrimonio o en el trabajo del festejado, entonces hay que ingeniárselas para que al concluir el evento, el novio tenga tiempo y excusa para recuperarse y volver a su vida normal sin que nadie induzca acaba de estar en su despedida de soltero. Si se logra esto, felicidades, ya se puede considerar todo un experto en despedidas de soltero, y sobre todo, un amigo responsable.