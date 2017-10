Cierra con éxito la 106 edición del CSIO Barcelona

El Real Club de Polo de Barcelona volvió a ser el escenario de la mejor hípica internacional durante cuatro intensos días de emociones y entretenimiento para toda la familia/COMUNICAE/

El Real Club de Polo de Barcelona volvió a ser el escenario de la mejor hípica internacional durante cuatro intensos días de emociones y entretenimiento para toda la familia

El CSIO Barcelona, la cita hípica del año y el evento deportivo internacional más antiguo de España, puso fin el pasado domingo a su 106ª edición. 17 naciones participantes, 85 jinetes y amazonas y 150 caballos para disputar un total de 8 pruebas valoradas con una dotación económica de 2 millones de euros. Son sólo algunas de las cifras que resumen el concurso de salto que tuvo lugar del 28 de septiembre al 1 de octubre en las instalaciones de Real Club de Polo de Barcelona (RCPB).

Esta edición coincidía, además, con dos grandes efemérides: el 120 aniversario del emblemático club barcelonés, y los 25 años de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Precisamente por ello, uno de los momentos mágicos del evento se vivió el viernes por la noche cuando el público del RCPB y las principales autoridades rindieron un emotivo y cálido homenaje colectivo al equipo olímpico español de Barcelona’92, formado por Luis Astolfi, Luis Álvarez Cervera, Cayetano Martínez de Irujo y Enrique Sarasola.

Además de la competición hípica de primer nivel, los 40.000 asistentes que visitaron el Club durante estos días pudieron volver a disfrutar del mejor ocio gracias al ampliado PoloPark, un festival de experiencias de más de 20.000m2 ubicado en la pista de polo, que contó con cerca de 150 expositores, música en directo, una variada y exquisita oferta gastronómica y actividades para todas las edades. Y también tuvieron el privilegio de ver, entre otros, magníficos espectáculos como la actuación de la Compagnie Impulsion, un show acrobático único en el mundo.

En definitiva, un evento social que un año más, posiciona a Barcelona como referente del mundo hípico en todo el mundo, siendo retransmitido por televisión en 140 países de los 5 continentes durante más de 150 horas.

Emoción hípica de alto voltaje

85 jinetes y amazonas de 17 países disputaron un total de 8 competiciones de salto, entre las cuales destacó la vibrante final de la Longines FEI Nations CupTM Jumping Final, la competición por equipos más importante del mundo, en la que el equipo holandés logró arrebatar el trono al vigente campeón, Alemania. En la prueba de consolación, la Longines Challenge Cup, se impuso el equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

En lo referente a las pruebas individuales, destacó el triunfo del británico William Whitaker en la Copa de SM la Reina – Trofeo Segura Viudas, del belga Pieter Devos en la Copa Longines Ciudad de Barcelona, sin olvidar la impresionante actuación del brasileño Eduardo Menezes, que hizo doblete con el Trofeo La Vanguardia y el Trofeo Royal Bliss.

Ganadores CSIO Barcelona 2017

- Trofeo Royal Bliss: Eduardo Menezes (BRA)

- Clasificatoria FEI Nations CupTM Jumping Final: CANADÁ

- Trofeo La Vanguardia: Eduardo Menezes (BRA)

- Longines Challenge Cup: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

- Copa de SM la Reina – Trofeo Segura Viudas: William Whitaker (GBR)

- Longines FEI Nations CupTM Jumping Final: HOLANDA

- Copa Negrita: Yuri Mansur (BRA)

- Copa Longines de la ciudad de Barcelona: Pieter Devos (BEL)



Caras conocidas que asistieron al CSIO Barcelona

El CSIO Barcelona 2017 no sólo contó con las figuras más destacadas de la hípica internacional, sino que también ha sido uno de los puntos de encuentro de algunos de los personajes más populares de la sociedad civil, como Marta Ortega, que en esta ocasión no participó, sino que ocupó su palco junto a su actual pareja, Carlos Torretta. La hija del magnate del mundo textil, estuvo supervisando los detalles del stand de Massimo Dutti, y no perdió detalle de la alta competición que se desarrollaba en la pista olímpica.

Anna Barrachina y la guapa modelo y presentadora, Paloma Lago, llegaron al CSIO Barcelona de la mano de Longines, y disfrutaron durante cuatro días de las magníficas instalaciones del evento.

CSIO Barcelona también despertó interés en las redes sociales y tanto Vanessa Basanta como Eli Simó (Lost_in_Vogue), destacadas influencers de nuestro país, acudieron al Real Club de Polo Barcelona.

PoloPark, un día de campo en la ciudad

Además de seguir el desarrollo de la competición, los asistentes pudieron volver a visitar por segundo año el PoloPark, un festival creativo de ocio, gastronomía y entretenimiento familiar situado en la cancha de polo, que en esta edición se ha ampliado hasta los 20.000 m2 de superficie para dar lugar a cerca de 150 expositores.

En la nueva configuración del PoloPark, destacó la incorporación de más propuestas experienciales para todos los públicos, y especialmente los niños. Así, tuvieron un gran éxito actividades como la experiencia de realidad virtual en el stand de SEAT, que también incluía un pequeño circuito de karts; la nueva actividad de Caixabank para los más pequeños, sin olvidar el ya clásico carrousel de Longines o el Pony Park de Massimo Dutti, en el Little Rider’s Corner.

Todo ello, completado por una amplia oferta gastronómica, grandes actuaciones musicales, un concurrido market y una magnífica puesta en escena, consolidó al PoloPark como un festival de experiencias perfecto para pasar una jornada de campo en la ciudad.

Más información: www.csiobarcelona.com

Fuente Comunicae