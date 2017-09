El CGCFE se une a la CEAFA en el Día Mundial del Alzheimer

La fisioterapia mejora la autonomía y calidad de vida del paciente e intenta retrasar el avance de la enfermedad y el deterioro físico y emocional, tanto del enfermo, como de sus familiares/COMUNICAE/

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra hoy día 21 de septiembre, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se une a la Confederación Española de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias (CEAFA), para concienciar a la sociedad, apoyando su lema "Sigo siendo yo" y el manifiesto que conmemora la importancia de este día. El manifiesto se centra "no en el enfermo, no en el paciente; si no en la persona que ha sido, que es y que será hasta su último día".

El CFCFE defiende así las premisas difundidas por la CEAFA en este día de concienciación: principalmente la idea de que "el Alzheimer, más que una enfermedad, es un problema de enorme magnitud, que trasciende el ámbito sociosanitario e invade todos los órdenes de la sociedad".

Asimismo, el CGCFE quiere recordar la importancia de la Fisioterapia para mejorar la autonomía y calidad de vida del paciente, ayudar al cuidador en un manejo adecuado del enfermo o darle un respiro en sus cuidados; e, igualmente, intentar retrasar el avance de la enfermedad y el deterioro físico y emocional, tanto del enfermo como de sus familiares.

Por otro lado, es fundamental destacar el hecho de la importancia de que el fisioterapeuta forme parte de los equipos multidisciplinares sanitarios, para una intervención lo más integral posible dentro del tratamiento de esta enfermedad.

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que representa a los más de 43.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer la salud de los ciudadanos. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.

Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios, según lo previsto en la legislación vigente, acreditados con el grado universitario en Fisioterapia, impartido en 43 universidades españolas y poseedores de conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación.

