Carlos Donoso lanza nuevo disco y comienza gira

Carlos Donoso .PUNTO Y APARTE, así se llama el nuevo y tercer álbum del artista Carlos Donoso, que ya está a la venta en todas las plataformas digitales (iTunes, Amazon, Google Play, Spotify…) y en formato físico en tiendas como Fnac y Amazon a partir del 10 de Abril.

El cantante ya ha presentando dos de los temas que van incluidos en este disco; 'Destino', que se estrenó el 10 de Enero y ya está sonando en grandes cadenas de radio como Canal Fiesta y fue número uno de Ventas en Amazon en los primeros días de su lanzamiento, el 10 de Marzo 'Me siento bien', tema que canta a dúo con David Summer líder del grupo Hombres G y acompañado a la guitarra por su hijo Daniel Summers. Ambos temas, con sus videoclips, ya se pueden ver en el canal oficial VEVO de YouTube del artista, un disco con temas pop muy frescos y positivos, donde no faltarán las baladas, los medios tiempos y temas rápidos, con una imagen y sonido renovado, que espera no defraudar ni dejar indiferente a nadie.

El disco ha sido grabado en Mallorca en los estudios de Daniel Ambrojo, productor de artistas como Auryn, Calum, Daniel Diges, David Civera...

Carlos Donoso es uno de los cantantes pop melódicos más activos de Madrid. El artista es un habitual de los escenarios de nuestro país en los que, poco a poco y con constancia, ha ido labrándose una carrera profesional en la que da un paso más con el lanzamiento de este nuevo trabajo.

A pesar de la corta edad de este joven artista, son muchos los años que lleva trabajando en el mundo de la música y cientos los conciertos que ha realizado. Después de 'Más fuerte que nunca' su primer álbum editado en 2011 y 'Mucho por descubrir' se segundo disco que llegó en 2013, ahora en 2017 llega .PUNTO Y APARTE su tercer trabajo discográfico.

Con este nuevo trabajo, Carlos Donoso da un salto cualitativo importante en su carrera artística. Carlos tiene el apoyo de artistas como David Civera, Henry Méndez, Summers…

Con todo esto, Carlos Donoso abrirá su nueva gira con un concierto de presentación de su nuevo disco .PUNTO Y APARTE el Viernes 21 de Abril en la conocida Sala Shoko de Madrid a las 20.00 hrs.

Se le podrá ver por primera vez después de más de 3 años de parón, de nuevo en los escenarios, con su nueva banda en directo, presentando todos sus nuevos temas, con una puesta en escena espectacular, que promete no defraudar. ¡Sonido, Luces, fuego y acción...!

También estarán en el concierto varios artistas invitados conocidos del panorama musical.

Arranca la gira en Madrid, pero no se descarta que llegue pronto a las ciudades más importantes como son Sevilla, Barcelona y Valencia.

¡Un primer concierto de gira y vuelta a los escenarios, único y muy especial parea el artista, que nadie se puede perder!

