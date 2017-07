Campamentos de verano con pulseras inteligentes

English Summer S.A ha desarrollado un nuevo sistema para tener un mayor control de los alumnos a través de pulseras personalizadas con tecnología NFC. Los niños y los monitores podrán acceder a sus habitaciones con su pulsera o móvil. Cada monitor dispone de un móvil de empresa para contactar con la familia, los padres pueden llamar y hablar directamente con el monitor de su hijo/a. Cartelería virtual en los centros a través de pantallas HD para consultar la información del día a día/COMUNICAE/

La empresa English Summer S.A. ofrece desde 1980 campamentos de verano en inglés para niños y jóvenes de 5 a 17 años. Cada verano acoge alrededor de 3.000 alumnos durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Hoy en día, la innovación tecnológica es básica para ofrecer a los niños y adolescentes todo lo que necesitan para seguir aprendiendo con la máxima diversión, objetivo básico de la empresa, de ahí su eslogan 'Learn English having fun!'.

El verano pasado empezó el gran cambio tecnológico en English Summer S.A con la implantación de un plan de mejora en telecomunicaciones siendo partner de Vodafone y desarrollando un proyecto TI para ofrecer un mejor servicio en tecnologías de la información y la comunicación. Desde el pasado verano en los campamentos, los chicos y chicas pueden disfrutar de WIFI gratuito para usar con sus móviles en unas horas determinadas y para convertir las clases de inglés en más interactivas con pantallas y tablets en cada clase, con nuevos sistemas de aprendizaje.

Además, para gestionar los centenares de llamadas que reciben los alumnos y monitores cada día, English Summer S.A., ha puesto en marcha una nueva centralita virtual de teléfonos y una conexión única y dedicada para abastecer de cobertura móvil todas sus instalaciones, alejadas de núcleos urbanos y en medio de parajes naturales.

Este año han seguido potenciando este boom de innovación, no sólo en el producto sino también en la gestión de los campamentos. Para tener un mayor control de los alumnos en excursiones, actividades, pagos… este verano han implantado un nuevo sistema a través de una pulsera personalizada para cada alumno que dispone de tecnología NFC (Near Field Communication) y que no sólo permite este control digital del alumno, también servirá como llave de acceso a las habitaciones de la recién reformada casa de Vallclara. Ver información para padres: ¿Cómo funciona la pulsera inteligente?

El último cambio hacia el mundo digital ha sido la incorporación del sistema de cartelería virtual en los centros. A través de las pantallas distribuidas por las salas comunes de las casas, se van a mostrar las noticias más relevantes del día: Menú de comidas, temática de la fiesta de noche, rotaciones de equipos, etc.

Con todo esto, English Summer S.A. encabeza la carrera de la modernidad en los campamentos y crea un antes y un después en las nuevas formas de gestión y organización de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas.



