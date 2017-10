La calidad en la moda se impondrá al modelo low cost según la franquicia aimé

Según Montserrat Sanchez, fundadora de la franquicia aimé, en los próximos años, la calidad en la ropa y los complementos se impondrá poco a poco a la moda low cost de baja calidad/COMUNICAE/

Aimé es una empresa de Valencia, joven y dinámica, que marca tendencia con ropa y complementos para mujer estilo bohoo y toques naif sobre colores pastel y estampados desenfadados para siempre ir a la última.

Aimé se ha introducido en un sector con mucha demanda, en el que hay demasiadas franquicias de moda low cost y faltan marcas de calidad con una buena imagen para ofrecer a la clienta calidad, diseño, novedades semanales y todo ello a un precio competitivo.

Hablamos con Montserrat Sánchez, fundadora de aimé, que habla de su marca, la situación del sector textil en la actualidad y sus planes de expansión en el futuro más próximo.

"En un mundo donde la cantidad ha sustituido a la calidad, la apuesta de la franquicia aimé es clara; calidad en el diseño y los materiales por encima de todo. aimé por lo tanto, respeta profundamente la calidad de la prenda".

"Elegir “calidad” significa elegir “valorando la prenda”. Además, elegir prendas de calidad reduce el número de prendas producidas que acaban en vertederos y reduce el impacto ecológico en todo el ciclo de producción y consumo".

"En estos momentos me atrevería a decir que no existe en el mercado ninguna cadena como aimé. Como ya he comentado es un sector en la cual existen muchas tiendas que venden ropa y complementos low cost importados por mayoristas básicamente asiáticos. Es por ello que los elementos que nos diferencian con la competencia son bastante importantes. El primero y más evidente es el producto".

"Recientemente empezamos nuestro proyecto de expansión a través del modelo de franquicias en el que las herramientas que utilizamos para captar potenciales franquiciados se basan en el Marketing Online, a través del portal Franquiciator.es".