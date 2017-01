La calidad del inglés en las franquicias The New Kids Club

La franquicia The New Kids Club y Cambridge English Language Assessment, departamento de la Universidad de Cambridge trabajan conjuntamente, gracias al convenio específico de colaboración que se firmó entre ambos al inicio de este curso escolar. La finalidad es impulsar el correcto aprendizaje de la lengua inglesa entre los alumnos de los centros TNKC

El convenio, a grandes rasgos, contempla el trabajo conjunto, la comunicación entre ambas, la formación del profesorado para que el aprendizaje del inglés con el TNKC METHOD se materialice con el éxito de los alumnos en los exámenes oficiales de Cambridge English.

La firma de este convenio manifiesta el compromiso de ambos hacia el correcto aprendizaje del inglés desde edades tempranas y el valor de los exámenes de Cambridge English como forma preferente para examinarse, y así lo han difundido en sus canales de comunicación propios.

Todos los centros de la franquicia TNKC son Preparation Centre, es decir, sus alumnos disponen de los recursos necesarios para superar con éxito los exámenes oficiales de Cambridge English, ya que The New Kids Club elabora y actualiza los contenidos de su metodología propia, TNKC METHOD, para garantizar que los alumnos que los realicen no tengan ninguna dificultad.

En la firma del convenio estuvieron presentes María Dolores Ibáñez y Eduardo Santolaria, directora educativa y responsable de Expansión de TNKC respectivamente, y Tom Wogan, representante de Cambridge.

La franquicia The New Kids Club es una franquicia de inglés para niños en pleno proceso de expansión, cuyo máximo objetivo es que su metodología registrada y con copyright llegue a todas las comunidades.

El TNKC METHOD, diseñado para alumnos de 1 a 12 años, ofrece excelentes resultados, ya que su base de enseñanza es el juego, que es la forma más natural de aprender para los niños. Este método está avalado por los más de 10 años de experiencia.

Los centros franquiciados TNKC son espacios de educación integral donde los niños disfrutan de la compañía de otros niños y cuentan con la ayuda y supervisión de los profesores y monitores que han superado un estricto proceso de selección.

Para más información sobre la franquicia The New Kids Club, puede ponerse en contacto con Laura Pavo, responsable de expansión de Tormo Franquicias Consulting en el teléfono 911 591 666 o a través del e-mail: expansión@tormofranquicias.es