Cajeros automáticos y billetes falsos, ¿existe un vacío legal?

Cuando se realiza un ingreso en un cajero automático la detección de billetes falsos está activa, pero en la mayoría de casos está inactiva para la retirada de efectivo. ¿Qué sucede si un banco entrega un billete falso?, ¿Cómo se puede estar protegido frente a eso?, ¿Cómo se puede demostrar que se ha dado ese billete?, ¿Es necesario llevar un detector a la oficina?

A continuación Detectalia explica la historia de J.M.P: tal y como se detalla en el documento adjunto y como indica el propio J.M.P. en un viaje a Barcelona y tras sacar 140€ en efectivo en un cajero automático se le entrega un billete falso de 20€, la oficina del banco estaba cerrada en ese momento y, siendo cliente del mismo, llama al teléfono de atención al cliente indicado en el propio cajero para notificarlo. La contestación de la operadora es que vaya el día hábil siguiente a una sucursal del mismo banco para ver qué ha sucedido.

J.M.P. se presenta en su localidad (Elda, Alicante) y el banco sin explicación alguna tramita el pertinente expediente para el envío al Banco de España del billete, dicho procedimiento es el estipulado por el Banco de España y consiste en la comprobación del billete por los inspectores del Banco de España, si el billete es genuino se le reembolsará el dinero y si es falso perderá dicho importe.

El billete, según el propio J.M.P. y su banco es falso: Es un falsificación muy burda.

El final del proceso será la pérdida del importe del billete por parte de J.M.P. cuando, en principio, debería ser asumida por el banco. Actualmente los bancos no identifican los billetes que entregan sus cajeros, esto es, en el ticket o registro de salida del cajero no se indica el número de serie del billete o al menos dicha información no se comparte con el usuario del cajero, por tanto, no puede demostrarse que el banco ha entregado uno o varios billetes falsos a la persona que ha retirado dinero.

