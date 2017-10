Bocetos de los escenarios del videojuego Wolfenstein II

Los diseñadores de la nueva entrega del videojuego han hecho públicos algunos de los bocetos creados para inspirarse en la creación de los escenarios del juego, donde EEUU ha sido tomado por los nazis/COMUNICAE/

Los diseñadores de la nueva entrega del videojuego han hecho públicos algunos de los bocetos creados para inspirarse en la creación de los escenarios del juego, donde EEUU ha sido tomado por los nazis

El mundo de Wolfenstein, en el que se juega con la noción de ucronía, tiene lugar en una realidad alternativa en la que los nazis habrían ganado la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, superados en tecnología y enfrentados a una Alemania extremadamente bien equipada sienten todo el peso de la derrota.

En 1946, una desesperada operación de comandos es organizada y liderada por William Blazkowicz, un soldado estadounidense del ejército aliado, de gran corazón y trazas de superhombre, que se ofrece a la causa. Tras este asalto fallido al complejo del general Calavera, Blazkowicz entra en coma para despertar finalmente en 1960, en un mundo en el que los nazis han ganado la guerra – este es el punto de comienzo de la nueva entrega de la saga, Wolfenstein II The New Colossus-. Los Estados Unidos aún se encuentran, ahora más que nunca, bajo el yugo del nazismo. Blazkowicz, que se recupera de las graves heridas que sufrió, a bordo del Martillo de Eva (el submarino robado a los nazis en The New Order), emerge por fin de un coma que ha durado cinco meses. Es ahora, postrado en una silla de ruedas, cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes para Blazkowicz.

Poco a poco irá descubriendo diferentes escenarios y localizaciones en ciudades de Estados Unidos como Roswell o Nueva Orleans, que han sufrido un drástico cambio desde la llegada de los nazis.

Los desarrolladores han desvelado algunos de los bocetos que han elaborado para crear esas imágenes de un Estados Unido masacrado y tomado por las fuerzas del eje.

El juego Wolfenstein II: The New Colossus estará disponible a partir del 27 de octubre para PS4, Xbox One y PC.

