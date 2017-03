Autoclick amplia su presencia en los principales aeropuertos de Europa

Autoclick, la empresa de alquiler de coches fundada en 2015 en Palma de Mallorca, amplia su red de oficinas en los principales aeropuertos de Europa.

La gran aceptación por parte de sus clientes ha convertido a esta empresa, de reciente creación, en la empresa de alquiler de coches de mayor crecimiento en Europa.

Autoclick (www.autoclickrentacar.com) ofrece ya sus servicios de alquiler de vehículos en 22 de los aeropuertos mas importantes de Europa convirtiéndose así en la empresa no franquiciada con mayor proyección a nivel internacional. Un logro importante teniendo en cuenta el inicio de las operaciones en Junio de 2015.

Cabe destacar la gran apuesta que Autoclick hace por el servicio, siendo la única empresa de alquiler de coches que ofrece conectividad WIFI gratis en los vehículos a todos sus clientes, entre muchos otros extras como kilometraje ilimitado, política de combustible lleno/lleno sin cargos adicionales, etc. De esta forma la empresa consolida en tan poco tiempo su lugar en el mercado como una apuesta segura de 'value for money'.

Andrei Mihai Vraci, director de Marketing de Autoclick: “La expansión de nuestra presencia en el viejo continente es un signo de lo bien que hemos estado trabajando desde el principio, teniendo siempre al cliente como nuestro mejor embajador, mirando hasta el mas mínimo detalle el servicio prestado. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de movilidad en cada destino, y hacer que su experiencia sea la mejor posible. Abrir oficinas no franquiciadas nos permite un mayor control sobre el producto final, de esta forma podemos estar seguros que alquilando un coche con Autoclick, en cualquiera de nuestros destinos, disfrutaras siempre de la máxima calidad.”

Sobre Autoclick Rent-A-Car

Autoclick tiene su sede central en Palma de Mallorca, Islas Baleares, y es el proveedor de servicios de movilidad no franquiciado de mayor crecimiento a nivel europeo. Con representaciones en 7 países europeos Autoclick está continuamente expandiendo su presencia. Los puntos fuertes de la compañía residen en el servicio prestado al cliente y la mejor relación calidad-precio del mercado. En conjunto, estas fortalezas han dado a la Compañía una posición de mercado excelente. Autoclick fue fundada en 2015 y la gran aceptación por parte de sus clientes, ha convertido a la compañía en una de las mas reconocidas en cuanto a calidad y precio.