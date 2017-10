Artiem promueve la Sleeping Revolution

Dormir poco hace vivir en un estado permanente de cansancio a a vez que produce enfermedades desde el primer momento. Las personas que duermen menos de seis horas cada noche son más propensas a fallecer de muerte prematura o accidente que aquellos que descansan bien. A pesar de esto, muchas personas no son conscientes de la importancia de dormir bien. Por ello, Artiem inicia la campaña: SLEEPING REVOLUTION, describiendo a continuación sus 10 ventajas para la salud/COMUNICAE/

Ya ningún especialista lo duda, dormir poco o mal tiene consecuencias aún peores de lo que pensábamos. ¡Hay que dormir! No hacerlo, hace vivir en un estado de cansancio permanente y produce enfermedades desde el primer momento. Las personas que duermen menos de seis horas cada noche son más propensas a fallecer de muerte prematura o accidente que aquellos que descansan. Dormir adecuadamente aporta una gran ventaja en la vida, pero muchas personas no son conscientes aún del formidable cambio que supone tratar al sueño como se merece. Artiem inicia una campaña para concienciar a la sociedad en su particular SLEEPING REVOLUTION y describe, a continuación, sus principales atributos para la salud.

1. El sueño elimina los deshechos: al dormir se limpia el cerebro y se liquidan los subproductos de la actividad neuronal que se acumulan durante la vigilia, además de eliminar residuos como la proteína beta-amiloide responsable de la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurológicos.

2. La cama es el sanatorio: el sueño es el espacio de reparación y restauración de todo lo que se gasta, al mismo tiempo que es el momento de memorización de lo aprendido. Por eso, los niños necesitan dormir más, porque se mueven y aprenden mucho. Ya lo dice el refrán: lección dormida, lección aprendida.

3. Dormir embellece y hace atractivo: según un estudio publicado en la revista British Medical Journal, las personas que duermen bien durante la noche resultan más atractivas que las personas que no han descansado. No sólo porque tus ojos lucen descongestionados, limpios y brillantes, sino por la seguridad y buen talante que aporta.

4. Dormir resuelve problemas graves: si se tiene un problema difícil de resolver, consultar la solución con la almohada y lograr una buena noche de sueño ayudará a llegar a la respuesta. La razón de esto es que el sueño ayuda a acceder a la información enterrada profundamente en la mente subconsciente, por lo que el cerebro es capaz de acceder a más datos en un intento de resolver el problema de lo que hubiera sido de otra manera si se estuviera despierto.

5. El sueño adelgaza: El sueño hace tener menos hambre y ayuda a quemar más calorías. Las personas que duermen poco pesan más que los que duermen más de siete horas por noche, y también tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso porque la falta de sueño produce grelina, la hormona del hambre.

6. El sueño aumenta el rendimiento deportivo: El sueño ayuda a un mejor desempeño en el deporte y las horas de sueño por noche están 'significativamente asociadas' con un menor riesgo de lesiones.

7. Y el sexual. La privación del sueño puede afectar a que las personas perciban su propio atractivo y el deseo sexual. Para vivir una sexualidad plena, es necesario dormir.

8. Dormir es el salvavidas: dormir poco o mal deja al cerebro `fuera de juego` y una parte del cerebro está dormida. Esto afecta al juicio, a la capacidad de tomar decisiones y produce estrés e impaciencia, lo que puede acarrear graves consecuencias mientras se conduce, por ejemplo. Algunos de los más devastadores desastres como Chernóbil, Exxon Valdez (el derrame de petróleo), y la explosión del transbordador espacial Challenger, se produjeron, en gran medida, por la falta de sueño.

9. Dormir ahorra miles de millones a la economía mundial: el insomnio hace que la gente tenga dos veces más accidentes pero ¿y la productividad? el cansancio reduce la productividad y la eficiencia a unos niveles desoladores. El sueño nos hace más productivos y nos ayuda a realizar mejor nuestro trabajo.

10. El sueño da vida: una buena cantidad de sueño cada noche ayuda a vivir más tiempo. Lejos de ser una pérdida de tiempo, el sueño en realidad nos da más tiempo para vivir.

Acerca de Artiem

Artiem es una empresa familiar que gestiona 4 establecimientos hoteleros de experiencias, ocio y descanso para adultos en la isla de Menorca desde 1974 y desde 2015 en Madrid. Un referente nacional con un decidido enfoque hacia el bienestar y la salud para todos: huéspedes y colaboradores.

Los cuatro centros (Artiem Capri, Artiem Audax, Artiem Carlos III y Artiem Madrid) viven en un proceso continuo de transformación integral con especial hincapié en un crecimiento basado en intangibles: Freshpeople, Wellness y Aportam. Lo innovador de la marca Artiem Fresh People Hotels es un claro enfoque hacia una filosofía donde la sostenibilidad y las personas componen los pilares de su MANIFIESTO.

Artiem CAPRI, de 75 habitaciones, está situado en Mahón, la capital de Menorca, a pocos minutos del centro comercial de la ciudad y es un lugar ideal para pernoctar durante las estancias de negocios y relajarse por la tarde noche en la zona de spa con vistas a Mahón.

Artiem AUDAX se encuentra en primera línea de mar, privilegiado por su ubicación en Cala Galdana, una playa de fina arena y agua cristalina de la zona sur de Menorca. La Isla de Menorca está protegida en un 50% de su totalidad por ley, con los 19 ANEIs Áreas Naturales de Especial Interés. Cala Galdana está rodeada por dos de ellos que embellecen aun más el entorno de la zona con fácil acceso a las calas vírgenes más famosas de la isla: Macarella, Macarelleta y Mitjana. El Audax****Sup, tiene 244 habitaciones y ha sido calificado por el Tour Operador TUI Travel como uno de los 50 hoteles más sostenibles del mundo y uno de los mejores hoteles de parejas del planeta.

Artiem CARLOS III, renovado en 2012, está enmarcado en la ribera sur del majestuoso puerto de Mahón, el puerto natural más grande del Mediterráneo. Es un confortable cuatro estrellas de 85 habitaciones con unas vistas espectaculares, un Infinity jacuzzi, un original Spa, el Sea Spa, abierto al mar y un restaurante, el Medi, que parece situado en la popa de un barco.

Artiem MADRID, abrió sus puertas en diciembre de 2015, y ya figura entre los 2 mejores hoteles de la capital en Tripadvisor. Tiene un marcado carácter urban-green y el propósito de importar los mejores valores de la marca isla de Menorca y de la marca Artiem a la capital.

