Anytime Fitness da un nuevo ‘golpe’ en Barcelona

El líder del fitness mundial gana peso en la Ciudad Condal con un nuevo club en la Avenida de Madrid, de 600 metros cuadrados y con horario ininterrumpido las 24 horas del día. Se trata del gimnasio número 40 de la franquicia en España/COMUNICAE/

El líder del fitness mundial gana peso en la Ciudad Condal con un nuevo club en la Avenida de Madrid, de 600 metros cuadrados y con horario ininterrumpido las 24 horas del día. Se trata del gimnasio número 40 de la franquicia en España

Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 3.600 clubes repartidos por más de 30 países, ha vuelto a dar un auténtico ‘golpe’ de autoridad en Barcelona, con la apertura de un nuevo local, en el barrio de Les Corts de la ciudad, a escasos metros del Camp Nou.

Situado en la Avenida de Madrid (la ubicación exacta es calle Comandante Benítez, 29) de Barcelona, este nuevo Anytime Fitness operará en los próximos días con su horario completo de apertura de 24 horas, los 365 días del año.

Su superficie -cercana a los 600 metros cuadrados- está equipada con la última tecnología del fabricante mundial Life Fitness y ofrecerá a sus usuarios diferentes clases dirigidas, entre ellas: body pump, zumba, pilates, hiit, body combat o spinning, además de una extensa zona de entrenamiento en circuito, zona para entrenamiento con peso libre y zona de entrenamiento funcional.

Fue precisamente entrenando como estos nuevos franquiciados conocieron la cadena. Adelina García Pastor y su marido Carlos Autet Sabaté son socios de un gimnasio Anytime Fitness en la Ciudad Condal desde hace tres años. “Nos gustaba mucho el modelo, el concepto; tuvimos la posibilidad de entablar una buena relación con el propietario del club donde entrenábamos y nos acabó de convencer: pasamos de ser socios a franquiciados y estamos absolutamente seguros de que seguiremos entrenando y creciendo en la familia Anytime Fitness”, explica García Pastor.

Los planes de este matrimonio pasan por combinar la gestión de su Anytime Fitness con sus trabajos respectivos. Ella es farmacéutica y él informático y consultor en SAP. “Para nosotros abrir una franquicia de Anytime Fitness es dar respuesta a nuestra intención de diversificar la forma de llevar nuestra vida. Además, gracias a la sencillez operativa y el soporte que ofrece la franquicia, podemos compaginar nuestros trabajos actuales con esta nueva faceta de empresarios”, mantiene García, para quien la elección del local no ha sido casual.

“Cuando mi marido y yo decidimos entrar en la red de Anytime Fitness buscamos un territorio libre de los pocos que había ya de la cadena en Barcelona (la Ciudad Condal suma casi 20 clubes operativos). Queríamos que fuera en Barcelona ciudad y la franquicia nos ha ayudado a buscar y elegir un local que se adapta perfectamente al concepto de gimnasio de conveniencia propio de la firma. De hecho, en todo el proceso de apertura nos hemos sentido acompañados por parte de la central”, matiza.

De cara al futuro, estos dos emprendedores no descartan abrir otro club de Anytime Fitness, aunque “ya no sería en Barcelona”. “El sector del fitness y de los gimnasios de conveniencia está en auge; cada vez hay más. En un corto plazo de tiempo ha habido una explosión de gimnasios, así que no, no descartamos abrir alguno más”, concluye.

Con esta nueva apertura la franquicia americana alcanza los 40 clubes en la península, a los que pronto se sumarán otros que ya están en proceso de pre-apertura: Huelva, Bilbao, Madrid, Las Rozas y Zaragoza.

Fuente Comunicae