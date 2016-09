Antos Formación: Cursos para trabajar en el aeropuerto

Hoy hemos hablado con Antos Formación, centro de formación ubicado en Madrid, con cursos profesionales para poder trabajar en el aeropuerto. Antos Formación nos explica el por qué realizar un curso TOA es una elección inteligente: test basado en los cursos impartidos actualmente por diferentes compañías de España

Es una realidad el aumento del tráfico aéreo a nivel mundial lo que ha ocasionado a su vez el aumento de flotas de aeronaves, nada más España emplea alrededor de 140.000 profesionales en operaciones aeroportuarias contribuyendo así a uno de los sectores más importantes de la economía española, el turismo. Sin embargo, el nivel de los profesionales que se requiere para estos cargos, es cada vez más exigente. El curso de técnico de operaciones aeroportuarias (TOA) se vislumbra como uno de los cursos más completos para cubrir la gran demanda de trabajar en el aeropuerto. Funciones de un técnico de operaciones aeroportuarias (TOA) Un técnico en operaciones aeroportuarias tiene una amplia cantidad de cargos con diversas funciones dentro de las instalaciones aeroportuarias; de allí que pueda ejercer como coordinador de pista, cumplir con las responsabilidades de handling de operaciones en áreas específicas o ser llamado especialista de operaciones aeroportuarias. Sus funciones dependerán principalmente del cargo concreto a ocupar; sin embargo, se puede decir que su función general puede resumirse como el encargado de realizar un conjunto de operaciones básicas tanto terrestres como aéreas que permitan que el sistema aeroportuario funcione en su totalidad, participando en la coordinación de las tareas básicas como el aterrizaje y despegue de un avión, así como la carga y descarga tanto de pasajeros, equipajes y mercancías. Sin importar el cargo específico que ocupe dentro de las instalaciones aeroportuarias, se requiere que un agente handling de operaciones sea integral y tenga conocimiento de la logística del sistema de trabajo para que se puedan coordinar perfectamente las tareas y cumplir con la responsabilidad de la puntualidad y seguridad que requieren todos los clientes de las aerolíneas, tanto pasajeros como mercancías de empresas. Tareas que podría desempeñar un técnico de operaciones aeroportuarias Al salir especializado como técnico de operaciones aeroportuarias se está en la capacidad de desempeñar una gran cantidad de tareas que de otra forma tendría que hacer los cursos por separado. Dentro de estas tareas están: Agente handling de operaciones en atención de clientes, con responsabilidades en la atención a los pasajeros, usuarios y clientes de la aerolínea, facturación de los pasajeros y chequeo de equipaje, control del embarque de pasajeros y cierre de vuelo.

Agente handling de operaciones en área de movimiento, con responsabilidades del control del tráfico aéreo que se desarrolla en las pistas y plataformas de las terminales aeroportuarias, encargado de coordinar la carga y descarga de equipajes y mercancías, manejo de equipos de rampa, manejo de los equipos y vehículos para el desarrollo de su trabajo y la colocación y retirada de los calzos.

Agente handling de operaciones en tráfico, llamado también despachador y asistente del despachador de vuelo, esto incluye tareas como la información meteorológica, creación del plan de vuelo, cálculos de performance para el vuelo, conocer el peso y balance de la aeronave, así como la supervisión de las actividades operacionales en tierra. Lugares donde se puede trabajar como Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA) Las oportunidades dentro del sector son amplias: Compañías especializadas en handling de operaciones aeroportuarias, es una realidad que cada vez más las aerolíneas externalizan este servicio a empresas con mayor especialización en operaciones aéreas.

Agencias de operaciones aeronáuticas.

Contratos directos dentro de las líneas aéreas.

Empresas de carga y mercancía aérea.

Cualquier otra empresa relacionada con la aviación comercial. Requerimientos y habilidades recomendadas para realizar el curso TOA Tener 18 años al momento de terminar el curso.

Título mínimo de ESO o su equivalente.

Necesidad o preferencia de cursar una carrera corta y bien remunerada.

Manejo perfecto del español y buen manejo del inglés.

Habilidades comunicativas.

Buena presencia.

Buena atención al cliente.

Expectativas de un trabajo estable. Programa: Cursos TOA impartidos en España

Para poder estar preparado a cumplir todas estas responsabilidades se requiere de un programa muy completo que abarque los distintos conocimientos para cada área, tanto teórico como práctico, alrededor de 200 horas de formación son necesarios impartidos por profesionales cualificados.

Para mayor información sobre la programación y las fechas de inicio de los cursos impartidos para el 2016 Clic Aquí!

Dentro de los cursos que pueden verse en este programa específico están:

1. Introducción

Es el momento de saber si este curso es para ti e introducirte en el sector aeronáutico, podrás conocer sobre historia de la aviación, vocabulario técnico y cotidiano, reconocer las partes del aeropuerto (lado tierra y aire) y señalizaciones.

2. Características de los aviones

Se podrá reconocer los distintos modelos de flota de aviones que operan en España, las características de los distintos vuelos que existen, partes de una aeronave y asuntos más técnicos del vuelo de una nave.

3. Operaciones en tierra

Se tratan temas como la seguridad en rampa, riesgos laborales, procedimientos en caso de emergencias, catering, kit de vuelos y tasas aeroportuarias, factores de escala, higiene y seguridad industrial, primeros auxilios, planes de emergencia, etc.

4. Carga y centrado

Se dará información sobre tipos de hojas de carga y centrado, documentación del vuelo, equipajes RUSH, etiquetas de equipaje.

5. Comunicación aeronáutica

Conocimientos sobre la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), banda aérea, comunicación rampa-avión.

6. Manejo de mercancías peligrosas

Formas del transporte sin riesgo de mercancías peligrosas vía aérea, prohibiciones y excepciones, etiquetado y marcas. Pueden darse certificados y acreditación en esta área en diversas categorías (7, 8, 9 de IATA).

7. Legislación en el área

Conocimiento sobre las leyes que regulan la aviación civil internacional y en España, normativas para el transporte de menores de edad, derechos de pasajeros, transporte de sustancias peligrosas, etc.

8. Meteorología aeronáutica

Introducción a la meteorología, conocimientos sobre mapas e informes meteorológicos aeronáuticos.

9. Atención a los pasajeros

Check in y check out de billetes, reservaciones, tarifas, manejo de equipaje, embarque, manejo del pasajero en tránsito, conexiones, atención especial debido a imposibilidades físicas, retrasos de vuelo, incidencias, atención de acuerdo a la clase del vuelo, protocolo y etiqueta, importancia de la atención al cliente, servicios a bordo, comidas especiales, etc.

10. Idiomas

La enseñanza técnica se complementa con importantes conocimientos del idioma inglés aeronáutico hasta adquirir un nivel B1 o B2.

11. Orientación laboral

Se busca orientar sobre el tipo de empresas en las que se puede trabajar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, perfil de cada puesto de trabajo, creación de un CV exitoso, manejo de entrevistas de trabajo.

12. Prácticas reales

Finalmente, este curso para trabajar en el aeropuerto culmina complementando la parte teórica con prácticas profesionales en empresas importantes del sector aeronáutico con las que se tengan convenios, esto aumenta, además, la oportunidad de la permanencia laboral, obtener una bolsa de trabajo, un buen futuro, etc...