Este año Business In Change 2017 dará las claves de cómo enamorar y fidelizar al millennial

Juan Merodio, reconocido influencer, conferenciante y consultor en España, Latinoamérica y Canadá en Marketing Digital, Management, organiza por sexto año consecutivo su evento anual al que acuden cerca de 300 personas. Será el próximo sábado 18 de noviembre. Además de Merodio, en el escenario estarán Fernando Meco, Billie Sastre, Valenti Acco¬cia, Carlos Fernández, David Hernández, Aleyda Solis, María Redondo, Sergio Carbajo, Tania Gacho, Marina Amores, Enrique de Mora y Dulcinea

¿Cómo enamorar a un millennial para que se convierta en tu cliente y se quede para siempre? A esta y a otras preguntas rela­cionadas con este público tan determinante para cualquier empresa responderá Juan Merodio en su evento anual Business In Change 2017 http://businessinchange.juanmerodio.com/ Y es que por sexto año consecutivo este conferenciante y consultor internacional en España, Latinoamérica y Canadá en Marketing Digital, Management, Transfor­mación Digital, Comunicación Política y creador del exitoso método 10 Business Factor, volverá a Madrid para llenar la sala principal del Ayre Gran Hotel Colón con cerca de 300 personas venidas de toda España y Latam “Es un evento que cada año sigue haciéndome una enorme ilusión porque a él no solo viene el talento de los mejores expertos si no porque centenares de empresarios, empren­dedores y amantes del social media, vienen ávidos de conocimiento y se llevan justamente eso además de un excelente networking”, explica Merodio.

En cuanto a las 13 voces que estarán en el escenario de Business In Change 2017 en ponencias de 20 minutos estas son:

- Juan Merodio. Experto en Transformación Digital y Management. Cómo conec­tar con millennials.

- Fernando Meco. Director SWE Marketing Science & Analytics SAS. Los millennials no quieren datos.

- Billie Sastre. Consultora especializada en atención al Cliente en Redes Sociales. Tu cliente es la estrella ¿cómo cautivarle?

- Valenti Accocia Consultor de Crowdfunding desde el 2011. Co-creador de @ CrowdDays, @mecenasfm y @Crowdeasy. Crowdfunding, el marketing de las nuevas generaciones.

- Carlos Fernández Director Digital y Social Media en Iberdrola. Adaptándonos al nuevo millennial

- David Hernández Fundador y CEO de Pangea. El turismo no es cosa de agen­cias.

- Aleyda Solis International SEO Consultant en Orainti. Identificar preferencias y comportamientos con palabras clave.

- María Redondo. Consultora en Social Media, profesora especializada en Estra­tegia Digital. La generación fantasma.

- Sergio Carbajo. Director de Social Media y Marketing de influencia en Divimove GmbH. Influencer Marketing: la reserva natural de la publicidad.

- Tania Gacho Directora de Tecnología en Omnicom Media Group. Big Data, el tamaño no importa.

- Marina Amores Periodista especializada en videojuegos y Comunicadora Au­diovisual. El target de los videojuegos en femenino.

- Enrique de Mora. Conferenciante, escritor y consultor en Management. Seduce y venderás.

- Dulcinea. Directora de arte, creativa, instagrammer y youtuber (con más de 500.000 seguidores), entrevistada por Juan Merodio.

El evento, cuyo hashtag es #BIC2017, estará presentado por Nuria Coronado, res­ponsable de Comunicación de Juan Merodio, y está patrocinado por Uxban, Juan Merodio, Marketing Surfers, Nerion, Expacio Web, Francisco Rubio, Live Beep (quien ofrecerá el desayuno a los asistentes) y Ayre Gran Hotel Colón. En cuanto a los media partners señalar que como cada año Agora News cubrirá el evento con su streaming. Además participan Grupo SpecieFilms, entradas a tu alcance, Empresa Activa, Influencers, Visual Thinker, Breaking Club y Media Tics. Las entradas están disponibles en la web del evento a un precio de 49,95 euros.

