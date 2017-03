Algunos consejos de seguridad para cuando esté fuera de casa

Los ladrones son inteligentes y pacientes y esperan la mejor oportunidad para atacar. Una casa desatendida mientras que sus propietarios están de vacaciones es un objetivo principal. Solo hay que imaginar que al volver a casa de unas fantásticas vacaciones familiares se pueda encontrar con que la casa o propiedad ha sido asaltada. ¡No se puede permitirque esta desafortunada situación suceda!

Por eso, aunque una casa incluya o no un sistema de seguridad, la empresa cerrajeros Barcelona Z8C deja aquí 5 consejos de seguridad en el hogar para estar tranquilo mientras se está de vacaciones.

1. Crear actividad alrededor de la casa

Se puede pedirle a un miembro de la familia o un vecino que alimente a sus mascotas o riegue sus plantas mientras que se está ausente. Ellos serán capaces de asegurarse de que nadie ha entrado y pueden comprobar las ventanas y cerraduras de las puertas de la casa. Además, estas visitas regulares crearán actividad que alertará a cualquier persona que pueda estar vigilando la casa como un blanco potencial.



2. Asegurar puertas y ventanas

Esto puede parecer obvio pero los ladrones tienen acceso a los hogares a través de una puerta o una ventana sin seguridad. Es fácil olvidar una ventana o una entrada raramente usada. Hay que comprobarlo todo, incluso las ventanas del segundo o tercer piso que se pueden pensar inaccesibles. Así, también hay que comprobar el funcionamiento de todas las cerraduras para asegurarse de que están en buen estado de funcionamiento. En el caso de ventanas y puertas corredizas, la adición de una barra de madera en el espacio de deslizamiento es una buena idea.



3. No olvidar la puerta del garaje

La mayoría de los hogares tienen mecanismos automáticos en la puerta del garaje y aunque mantienen la puerta firmemente cerrada, no son seguros al salir de casa. Algunas unidades viejas pueden ser rotas usando una palanca larga en la puerta del garaje o usando un alambre largo insertado a través del sello para liberar los cerrojos. Se debe evitar esto durante las vacaciones mediante la adición de un cerrojo simple a uno de los pestillos o a lo largo de la vía de la puerta para evitar cualquier movimiento de la misma.



4. Asegurar u ocultar objetos de valor

Una gran manera de limitar la pérdida en el caso de un robo es almacenando objetos de valor pequeños como joyas, electrónica y dinero en efectivo en una caja fuerte. Los criminales no quieren pasar demasiado tiempo en una casa, quieren entrar y salir. Se llevarán los objetos de valor que son más accesibles y no suelen tomarse el tiempo para tratar de abrir una caja fuerte. En caso de no tener una caja fuerte, se puede por lo menos ocultar pequeños objetos de valor en lugar de dejarlos a la vista.



5. Detener el correo

Si se va a estar fuera por más de un día o dos, se puede llamar a la oficina de correos y detener el correo. Una pila de correo en un porche o un buzón desbordado es un signo seguro de una casa desatendida. También hay que asegurarse de que no se está esperando ningún paquete de entregas de sitios de compras en línea que se pueden dejar en el porche. Los delincuentes conocen los hábitos de compra y buscarán paquetes que no se recogen de inmediato.