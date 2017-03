Algunas opciones en el mercado de fácil instalación que permiten asegurar las persianas

Hoy en día, el número de robos a casa se ha incrementado dramáticamente y es indispensable tomar medidas de protección para impedir la irrupción de cualquiera que represente un peligro para el hogar, la familia y los bienes.

Con este fin se han diseñado diversos dispositivos y sistemas para proteger los puntos vulnerables y de fácil acceso como ventanas o puertas. Por ejemplo: alarmas, cerraduras, vallas metálicas, etcétera. El problema con algunas de estas medidas de seguridad es que dan un aspecto antiestético, que la hacen parecer más una cárcel que una casa.

Una excelente forma de mantener el hogar protegido ya sea en una ciudad como en un pueblo es, por ejemplo, la colocación de algún sencillo sistema de seguridad en las persianas de Barcelona. Así no solo cumplirán su función de aislar el ruido, la temperatura y la luz exterior; de brindar privacidad y como decoración. También mantendrán seguro el hogar durante la noche o en las horas en que no se encuentre nadie en casa.

Las persianas no representan ninguna dificultad para alguien que pretende ingresar a una casa por la ventana, ya que son muy sencillas de abrir desde el exterior. Afortunadamente existen varias opciones en el mercado de fácil instalación persianas en Barcelona y para todos los presupuestos que nos permiten asegurar las persianas desde dentro:

- Pinzas de seguridad. Son de fácil instalación, se colocan desde el interior, entre la lama y la guía. Como funciona por presión, mientras más fuerza se ejerce para abrir desde fuera, más se dificulta la apertura. Deben colocarse dos pinzas por persiana y por lo general en el mercado se venden por pares.



- Seguros de fijación. Puede utilizarse en cualquier tipo de persiana manual y no es visible desde el exterior. Es muy sencillo de instalar, simplemente se cuelga desde dentro, en la parte superior en ambos rieles guía.



- Cierres de seguridad. Son sencillas barras de metal que se colocan dentro de la ranura de la parte inferior de la persiana. Posteriormente se hace una perforación en la pared de diámetro un poco más ancho que la barra, para poder deslizarlas dentro de el.



- Venecianas o mallorquinas de seguridad. Son mallorquinas metálicas, generalmente de dos o tres hojas que lucen muy estéticas y ayudan a bloquear las ventanas desde el exterior de posibles intrusiones y de las inclemencias del clima. Además de resistentes requieren de muy poco mantenimiento.



- Persianas de seguridad. Generalmente fabricadas en aluminio o PVC. Su costo es más elevado pero son sumamente resistentes. No pueden abrirse desde fuera incluso siendo forzadas con palancas y son resistentes a los golpes. Protegen contra las inclemencias del clima, son aislantes y resisten la corrosión. Tampoco resultan antiestéticas, ya que sus diseños se adaptan a cualquier estilo y color. Incluso algunas tienen microperforado o troquelado para permitir el paso de luz y ventilación. Su instalación es sencilla, aunque la persiana es bastante pesada, por lo que es conveniente instalar un motor para ser enrollada. Son ideales para asegurar nuestro hogar cuando nos ausentamos por períodos largos de tiempo o estamos de viaje.



- Sistemas autoblocantes. Este tipo de persiana de seguridad se bloquea en diferentes puntos de las lamas, resultando imposible abrirse desde fuera.



Hay que recordar poner especial atención a las persianas de la planta baja y no está de más colocar seguros también en las ventanas. Implementar sencillas acciones de seguridad en conjunto harán la diferencia para mantener su hogar protegido.