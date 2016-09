Alex Juaneda, director de CIPSA: ''Convertimos el talento en oportunidades''

El centro de estudios CIPSA cumple 32 años al servicio de la enseñanza, con un proyecto educativo basado en la docencia personalizada y práctica, ofreciendo cursos profesionales adaptados a cada necesidad, afición y nivel, con horarios compatibles con la vida laboral. Una herramienta para acceder de forma relativamente rápida a una profesión de futuro. Cuenta con dos centros presenciales en Barcelona y Bilbao y una plataforma de Campus Online para acceder a los estudios de manera virtual

Pregunta: CIPSA descubre talentos escondidos…

Respuesta: ¡Cuántas personas con talento quedan excluidas del mercado laboral! O debido a su bajo nivel formativo se ven relegadas a trabajos que solo sirven para poder cubrir necesidades básicas y no se sienten realizadas. Quizás no tuvieron oportunidades, o motivación, no hallaron su camino o no aprovecharon su etapa escolar por diversas circunstancias… En CIPSA les ofrecemos una oportunidad, dando recursos a sus sueños, facilitando la conciliación de los estudios con la vida laboral.

¿Y estudiar les cambia la vida?

Sin duda. La mayoría de estudiantes, al obtener una buena capacitación profesional, consiguen buenos empleos. Nuestros cursos profesionales son una alternativa realista y práctica a los empleos de baja cualificación y al paro. Ofrecemos a los alumnos un “bufet libre”, que les permite aprender tanto como ellos quieran, sin límite de horas, accediendo a una formación eminentemente práctica, orientada a la demanda del mercado laboral. Concebimos la formación como un importantísimo recurso que permita al alumno avanzar, utilizando las herramientas necesarias para aprovechar el talento y convertirlo en oportunidades.

¿Es necesario un nivel formativo previo para estudiar en CIPSA?

Depende del curso elegido. Evidentemente para realizar un curso superior universitario de consultoría SAP o programación avanzada hace falta una base. Pero hay cursos en los que los alumnos pueden desarrollar sus aficiones, aprender la técnica de aquello que les apasiona: diseño de videojuegos o creación audiovisual, por ejemplo… y llegar a ganarse la vida con ello.

¿La economía puede ser un obstáculo para estudiar?

¡En absoluto! Damos todas las facilidades al alumnado para que pueda beneficiarse de las subvenciones otorgadas por la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, somos colaboradores de esta entidad desde el año 2005. Nos ocupamos gratuitamente de todos los trámites para que la formación sea de calidad, pero también lo más económica posible. También enfocamos esfuerzos en las personas en situación de desempleo, y periódicamente ofrecemos cursos gratuitos para desempleados, colaborando con diferentes ayuntamientos. Además CIPSA promueve la igualdad educativa y solidaria, por lo que cooperamos activamente en campañas sociales para acercar la formación a las personas más necesitadas. Apadrinamos la Escuela de Oficios e informática de IBO, una ONG que trabaja, entre otras cosas, para mejorar la educación de los niños y jóvenes de la isla de Ibo, en Mozambique. Nuestros alumnos son un importante eslabón de esta cadena solidaria.

Oferta formativa de CIPSA

-SAP

-Diseño

-Ofimática

-Web

-Programación

-Gestión empresarial

-Sistemas

-Apple

-Marketing Digital

-Videojuegos

-Creación Audiovisual

cipsa.net

CIPSA Barcelona: 934 265 087

CIPSA Bilbao: 944 483 133