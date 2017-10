AHO revoluciona el mundo del house en Valencia

El festival se realizará en Spook Club Valencia el 28 de octubre y correrá a cargo del DJ internacional Roger Sánchez/COMUNICAE/

El festival se realizará en Spook Club Valencia el 28 de octubre y correrá a cargo del DJ internacional Roger Sánchez

Art of House llega a Valencia en una primera edición que promete consolidarse como un referente a nivel nacional porque viene a revolucionar el mundo del house con una propuesta atrevida y única, enfocada tanto a los recientes seguidores de esta tendencia musical como a los nostálgicos. Todo el mundo tiene cabida en Art of House, porque la única premisa se basa en las ganas de pasarlo bien.

AHO está levantando mucha expectativa como se ha constatado tanto en las pre-party que se han realizado en diferentes puntos de Valencia (Jango XL, On The Rocks…) como en la presentación a la prensa que se realizó en el restaurante La Mafia se sienta a la mesa, donde además se presentó una interesante propuesta de coctelería preparada ex profeso para esta Art Of House.

Nada se ha dejado al azar para una fiesta que sentará cátedra y que por ello ha logrado captar la atención de las principales marcas de espirituosos, y es que no sólo se celebrará en la emblemática discoteca Spook Club Valencia, sino que además lo hará de la mano de un DJ de talla mundial, un nombre clave en la escena internacional del House, Roger Sánchez. Además, también participarán Coqui Selectión y André Vicenzzo (Coquí+Vicenzzo), Victor Soriano (El Camarote Radio), la vocalista Josephine Sweet, Mundo D, Miguel Roldán y David Lion, y muchos más.

La cita con la música es el 28 de octubre. Un festival donde cobra protagonismo la alegría, la libertad y la diversión porque todos los asistentes se sentirán trasladados a los templos del House mundiales no sólo por la música, sino también por una animación procedente de Ibiza, creada e ideada expresamente para el disfrute de los asistentes a Art Of House.

AHO es una nueva forma de entender la fiesta, es sumergirse en un ambiente mágico donde predomina el blanco y el negro, tanto en la decoración como en el dress code que crean un ambiente único, sorprendente e irrepetible que a buen seguro permanecerá en la memoria de todos los que asistan a la que sin duda será la experiencia house de Valencia.

Para más información: 644 45 51 05

Fuente Comunicae