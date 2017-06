La agencia Market Development realza la figura del azafato

La compañía de azafatas, RRPP y protocolo, que este año conmemora sus 15 años, cuenta con un gran número de azafatos en su plantilla/COMUNICAE/

La compañía de azafatas, RRPP y protocolo, que este año conmemora sus 15 años, cuenta con un gran número de azafatos en su plantilla

Cuando se habla de la organización de un evento, siempre se acostumbra a ensalzar la figura de la azafata y de todos los requisitos que debe cumplir, y muy pocas veces se habla del azafato, que es la figura desconocida en este tipo de actos.

Y eso que los primeros azafatos como tal, aparecieron en los años 80 en algunas ferias de nuestro país, pero no fue hasta la década de los 90, cuando aumentó la presencia masculina en los eventos.

En los últimos años, poco a poco se ha ido perdiendo el prejuicio que existía, y los azafatos están en auge. Un buen ejemplo es la agencia de azafatas, RRPP, y Protocolo, Market Development, que cuenta con un gran número de azafatos en su plantilla. "Muchos de nuestros clientes quieren chicos y chicas por igual, y en algunos casos incluso, sólo contratan azafatos. En la actualidad los chicos se encuentran cada vez más aceptados, porque realizan a la perfección su labor", admite Mónika Blasco, directora de la compañía.

Y es por ello que cada vez más, las marcas desean incorporar hombres en sus actos, ya que obtienen excelentes resultados en dichas acciones. "El mundo de los eventos siempre había sido un sector mayoritariamente femenino, ya que la tradición estaba muy establecida. Pero en los últimos años, esta tendencia ha cambiado de forma sustancial', remarca Blasco, que señala que 'en Market Development, no hacemos ninguna diferenciación entre sexos, ya que ambos cubren los puestos según las peticiones de nuestros clientes y su formación".

La directora de la agencia, también destaca que "si hoy en día no hay más azafatos en los diferentes eventos, no es por responsabilidad de las agencias de azafatas, que llevamos años facilitando la incorporación del hombre al sector, sino que muchas veces son los propios clientes, con su predilección por contar con presencia femenina, quienes no ayudan a que el porcentaje de chicos siga subiendo".

Más sobre Market Development

Market Development, es una agencia de azafatas, RRPP y protocolo ubicada en Sant Cugat del Vallès con 15 años de trayectoria profesional y consolidada como empresa de referencia en el sector. Tiene como misión, planificar, coordinar e implementar acciones comerciales elaboradas específicamente para cubrir las necesidades de cada cliente. Y para ello, dispone de personal altamente cualificado para todo tipo de actos y eventos con el objetivo de representar la imagen de su empresa y dar soporte a todas las acciones. Ofrece además, un servicio integral de comunicación y relaciones públicas 360º. Market Development cerró 2016 con cifras formidables, dando soporte a más de 500 eventos y actos protocolarios.

Fuente Comunicae