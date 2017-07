Advantage Consultores premia a los jóvenes disruptivos 'under 30'

La consultoría de RRHH sortea 10 entradas para asistir a la 4th International HR Conference Barcelona, que se celebrará el próximo 6 de octubre. Para participar, los jóvenes deben mandar un vídeo explicando su historia personal y por qué quieren asistir al congreso/COMUNICAE/

La consultoría de RRHH sortea 10 entradas para asistir a la 4th International HR Conference Barcelona, que se celebrará el próximo 6 de octubre. Para participar, los jóvenes deben mandar un vídeo explicando su historia personal y por qué quieren asistir al congreso

Con el objetivo de promover el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, Advantage Consultores ha lanzado un concurso dirigido a jóvenes disruptivos e innovadores de todo el mundo cuyo premio es la asistencia a la 4th International HR Conference Barcelona. Un congreso mundial que tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Auditorio de Telefónica en Barcelona y en el que participarán 15 top level speakers procedentes de empresas como Google, Gartner, Unilever, Global Future of Work Foundation y Ricoh USA, entre otros. También acudirán como ponentes jóvenes emprendedores como Pablo González, Founder & CEO de PANGEA; Pau Sendra, CEO de Waynabox; o Cesare Cacitti, un estudiante italiano de 17 años que a los 13 construyó una impresora 3D. Future of Work, Future of Recruitment y Digital Natives serán las tres grandes áreas de este Congreso al que cada año asisten más de 200 CEO’s y Directores de Recursos Humanos de todo el mundo.

Sylvia Taudien, fundadora de Advantage Consultores y organizadora del Congreso, ha explicado que “los menores de 30 años que deseen participar en el concurso deberán enviar un vídeo explicando su historia personal y qué es lo que les hace diferentes, además de los motivos por los que quieren asistir a la cuarta edición de la International HR Conference Barcelona”. Los vídeos, cuya duración debe ser de un minuto, se podrán mandar hasta el 31 de agosto a franziska@advantageconsultores.com. La elección de los 10 ganadores se realizará mediante un jurado compuesto por miembros de Advantage Consultores. Todos los vídeos recibidos serán publicados en las redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn) de la consultoría de RRHH sénior y el anuncio de los 10 ganadores también se hará a través de estas mismas cuentas.

Para más información sobre el concurso:

Página del concurso: https://www.hrconferencebarcelona.com/young-contest/

Página de Facebook del evento: https://goo.gl/TWhMJp

Página de normas del concurso: https://goo.gl/HhLW4n

URL del vídeo en Facebook: https://goo.gl/LMif21

URL del vídeo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=z-Qqt6qkl80

Novedades de la International HR Conference Barcelona

Una de las novedades de esta cuarta edición es la localización, que será en el Auditorio de Telefónica (Plaza de Ernest Lluch i Martín, número 5). Asimismo, el evento cambiará parte de su formato y tras cada bloque -Future of Work, Future of Recruitment y Digital Natives- habrá un debate entre los ponentes que será conducido por un moderador.

Las intervenciones, todas ellas en inglés, continuarán siendo al estilo ted talks, inspiradoras y con mensajes claros. Como cada año, se promoverá el networking tanto entre los asistentes como entre éstos y los ponentes. Así, cada speaker contará con un corner particular al que el público podrá acercarse durante el descanso. Edición tras edición, este evento facilita el intercambio de experiencias, genera vínculos y sinergias, pero, sobre todo, aporta inspiración para el desarrollo profesional.

La 4th International HR Conference Barcelona está organizada por Advantage Consultores con el apoyo de Career Partners International, Incipy e Inesdi.

Para más información sobre la Conferencia, los ponentes y el registro: www.hrconference.advantageconsultores.com

Advantage Consultores es una consultoría de RRHH sénior que tiene como misión conseguir que las empresas gestionen transiciones y cambios profesionales y de negocio de forma efectiva. Está además posicionada como firma especializada en la búsqueda de Directivos especialmente de habla alemana a nivel nacional e internacional. Headhunting, Newplacement, Fusiones y Adquisiciones, Executive Coaching y Gestión del Talento Global son algunos de sus principales servicios. www.advantageconsultores.com

Career Partners International es la red de gestión de talento global más grande y exitosa del mundo. Con una presencia global de más de 200 oficinas en más de 40 países, ofrece soluciones premium de gestión del talento para impulsar el desempeño organizacional tanto local como global. Advantage Consultores es su partner en España y Portugal. www.cpiworld.com

Fuente Comunicae