Acoser regala cursos gratis para aprender a coser a máquina en Madrid

Acoser, empresa de venta de máquinas de coser líder en Madrid y especialistas en Patchwork, ofrece cursos gratis para aprender a coser a máquina de forma promocional, por la compra de una máquina de coser.

Una promoción innovadora dentro del sector que ha recibido una gran acogida entre el público en la capital. El curso impartido en su academia por una profesora especializada que ofrecerá todos los trucos y consejos para que cualquier persona, de cualquier nivel, pueda aprender a sacarle el máximo rendimiento a la compra de su máquina de coser doméstica.

El sector de la costura vive un auge en la actualidad, ya que ha cambiado con el paso del tiempo la forma de usar una máquina de coser. La costura es una vía de escape para miles de mujeres que necesitan una distracción de sus labores rutinarias como son el trabajo, el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar. Cada día que pasa, hay más necesidad de coser por satisfacción personal.

La fiebre del DIY (Do It Yourself, ¡Hazlo tú mismo!) vino y se ha quedado. No se sabe exactamente hasta cuándo, pero su vigencia prolongada en el tiempo está sorprendiendo a más de uno. Además, el que alguien se interese por un trabajo, lo adopte como hobby e intente llevarlo a cabo, hace que se dé cuenta rápidamente de las dificultades y de las horas de trabajo y esfuerzo invertidas, también que empiece a diferenciar las calidades, los acabados…Debido a esto, el universo aparejado a la costura es muy rico, por lo que hay muchas técnicas y muy atractivas.

“La era de la costura ha cambiado” detalla Elena Nava, propietaria de Acoser. “Si antiguamente todas las mujeres cosían por necesidad económica e incluso en un momento dejaron de coser, en la actualidad la tendencia ha cambiado, y hoy en día se cose pero no por necesidad, sino por hobby.” continua.

En Acoser, son especialistas en Patchwork, una técnica que consiste en unir telas de diferentes colores (retales) para llegar a crear distintos objetos como colchas, manteles, bolsos, cojines, tapices, neceseres…

Acoser Máquinas de coser es un grupo fundado en 1970, que ha sabido adaptarse a nuevas situaciones con innovación, creatividad y audacia. La empresa ha ido creciendo a lo largo de su más de 40 años de existencia, sorteando las diferentes dificultades que ha atravesado el sector a lo largo del tiempo para convertirse en los que es hoy en día, una de las principales empresas de venta y reparación de máquinas de coser a nivel nacional y la principal referencia en Madrid.

Actualmente Acoser Máquinas de coser está formado por dos empresas centradas en tres áreas de actividad, venta de máquinas de coser domésticas, venta de máquinas de coser industriales y servicio técnico de todas las marcas. Dentro del abanico de productos que se pueden encontrar en su página web, ofrecen desde todo tipo de máquinas de coser, hasta planchas, hilos y diversos accesorios.

Para más información, teléfono 917173948, https://www.acoser.com

