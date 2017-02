Abante lanza con Morgan Stanley el primer fondo con protección diaria del 80% del valor liquidativo máximo

Este producto permite reducir el riesgo de las inversiones, manteniendo la diversificación, y ofrece la ventaja de aprovechar la rentabilidad de la renta variable.

“En un entorno en el que el futuro es cada vez más difícil de predecir, los activos sin riesgo no dan rentabilidad y la inversión se complica y se ve afectada por los temores a ‘eventos apocalípticos’, el deseo de los clientes de minimizar los riesgos es determinante. Abante 80% protección creciente ayuda a modular el riesgo de las carteras y constituye una oportunidad única en nuestro país para quienes buscan rentabilidad con protección”, destaca Santiago Satrústegui, presidente de Abante.

Abante 80% protección creciente es un fondo de inversión multiactivo global, con una exposición media a renta variable del 50%. Diariamente se establece una protección del 80% del valor liquidativo máximo. Así, el inversor consolida niveles de beneficios superiores.

Esto se consigue gracias a la estructura del fondo, compuesto por una cartera diversificada (liquidez, renta fija y renta variable) que gestiona el equipo de Abante y la protección, que consiste en una opción diseñada por Morgan Stanley.

Cómo funciona

La cartera, en su escenario central, se distribuye en un 5% liquidez, 45% de renta fija y un 50% de renta variable global. La parte de renta fija se invertirá a través de ETFs (fondos cotizados representativos de índices de mercado), mientras que la de renta variable incluirá ETFs y acciones directas.

La inversión en acciones directas será el resultado de combinar las carteras de los tres especialistas en selección de valores de Abante: José Ramón Iturriaga, Josep Prats y Alberto Espelosín.

La protección diaria de la cartera es posible gracias a la capacidad de protección de última generación proporcionada por Morgan Stanley, mediante una opción construida a la medida e incorporada al patrimonio del fondo que se valora diariamente. La volatilidad de la cartera no podrá superar el 8%.

Abante tiene en la actualidad 2.600 millones de patrimonio bajo gestión y 2.000 millones de patrimonio asesorado, 6.000 clientes y una plantilla de 130 personas.

Si quiere saber más de este producto, accede aquí.

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter meramente informativo y publicitario y no constituye asesoramiento. Cualquier decisión o actuación basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado asesoramiento profesional y estar basada en la lectura de la documentación legal de Abante 80% Protección Creciente, en particular KIID, folleto y suplemento, disponibles en la página web de ABANTE ASESORES. La presente Nota Informativa ha sido elaborada a fecha 22/02/2017 y ABANTE ASESORES no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC no ha participado en la elaboración de la presente Nota Informativa, no manifiesta ninguna declaración o garantía, ya fuera expresa o implícita, respecto de la conveniencia de invertir en Abante 80% Protección Creciente y no asume obligaciones ni acepta responsabilidad alguna en relación con la distribución o venta del mismo.

