82 años, apenas sabe escribir y ¿publicará la autobiografía del año?

Georg Wolfgang Klein, un señor de 81 años, que apenas sabe escribir, consigue cumplir su sueño de dejar un legado sobre su vida en forma de autobiografía: 80 años de vida, …80 años de desafíos: El destino no siempre nos está bien dispuesto, pero la vida sigue, nos guste o no. ¿Por qué entonces no aceptar agradecidamente este regalo e intentar vivir lo mejor que podamos?, disponibel en Amazon en la edición con tapa blanda y en formato Kindle. Todo ello gracias al reconocimiento de voz del Traductor de Google y una pequeña ayuda de su hijo.

¿Será la autobiografía del año? Es muy poco probable, pero desde luego es un acontecimiento insólito. El prefacio del libro resume mejor cómo ocurrió todo aquello. Aquí vienen las primeras líneas:

Mi padre no es un hombre locuaz, por tanto me sorprendió cuando me dijo que quería escribir la historia de su vida. Quería publicar el libro, no para venderlo, sino para regalárselo a sus familiares y amigos como recuerdo. Lo que hacía el asunto aún más increíble es que apenas sabe escribir bien. En toda su vida adulta, los últimos 66 años, habrá escrito en total unas diez páginas -errores gramaticales y ortográficos incluidos-. No es analfabeto, sabe leer y escribir relativamente bien, pero al ser un niño de la Segunda Guerra Mundial apenas aprendió a escribir. Hace unos años enseñé a mi padre a manejarse un poco con el ordenador…



El libro se publicó hace una semana en alemán y ha tenido buena acogida, el día 29 de agosto del 2016 en español y en unas semanas se hará también en inglés. La razón de hacer estas traducciones es sencilla, la mayoría de los amigos y conocidos del autor alemán, quien vive en Fuengirola, no saben alemán y él quiere regalarle a cada uno de ellos un ejemplar.



Hasta fin de mes cualquiera puede conseguir GRATIS la edición en Kindle.