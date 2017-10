El 78% de los profesionales del ecommerce considera insuficientes los apoyos a la industria digital

Pese a ello, la industria facturó más de 24.000 millones de euros en España en 2016/COMUNICAE/

Pese a ello, la industria facturó más de 24.000 millones de euros en España en 2016

eShow Madrid, la Feria y Congreso profesional de eCommerce, Digital Marketing, Hosting & Cloud, Social Media, Mobile e Internet of Things, ha desvelado los datos de un estudio entre profesionales del comercio electrónico que no dejan lugar a dudas sobre la demanda de mayores apoyos institucionales por parte del sector. El 78% de los expertos en eCommerce españoles cree que la industria digital no cuenta con el apoyo suficiente por parte de la administración, pese a que un 89% de ellos la considera clave para el desarrollo de la economía del país.

A pesar de esta falta de apoyo, el 67% de los profesionales considera que a nivel nacional existe una industria de comercio electrónico potente. Una afirmación corroborada por las cifras oficiales. Durante el año 2016, las transacciones de productos y servicios por Internet acumularon una facturación de 24.185 millones de euros, un 20,8% más que en 2015, según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ante esta situación, eShow ha realizado “I Estudio Industria Digital: la Visión del Sector”, entre más de 1.900 profesionales, con el objetivo de plantear los retos y necesidades de la industria que deben tratarse de cara a la 8ª edición de la feria en Madrid, que tendrá lugar en IFEMA los días 25 y 26 de octubre.

Para el 95% de los profesionales, la falta de apoyo por parte de la administración supone un riesgo de cara al desarrollo de su región frente al de otras del territorio nacional o europeo. Opinan que debe invertirse en la creación de un ecosistema digital avanzado para mantener una economía competitiva.

Es una opinión compartida por el CEO de eShow, Agustín Torres: “El comercio electrónico se ha desarrollado enormemente en nuestro país en los últimos años gracias a inversores, business angels y, desde luego, gracias al enorme esfuerzo de los emprendedores. Esperemos que los datos de facturación registrados sirvan para que las administraciones también empiecen a apostar por esta industria que se prevé siga creciendo más aún en los próximos años en todas las regiones”.

Una de las áreas claras de mejora es la formación en los colegios e institutos. Un 93% de los encuestados opina que es fundamental que los alumnos reciban mayor formación en temas digitales para prepararse, mejorar sus conocimientos y tener más oportunidades laborales.

Pero no es el único factor de mejora. Por orden de importancia, los aspectos a los que se debe otorgar mayor atención a la hora de desarrollar este ecosistema digital según los encuestados son:

Ayudas a emprendedores y Pymes: 39%.

Formación para emprendedores y empleados: 23%.

Cambios en el sistema educativo: 20%.

Agilidad en la transformación digital de la propia administración: 17%.

Por Comunidades Autónomas

El “I Estudio Industria Digital: la Visión del Sector”, realizado por eShow, arroja datos muy dispares en la comparativa por comunidades autónomas.

Por un lado entre las regiones que consideran sólido su sector digital destacan Cataluña y Madrid, con un 87% y un 85%, respectivamente. A continuación se sitúan La Rioja y la Comunidad Valenciana, con un 76% y un 71%.

La peor nota se la lleva Canarias, entre sus profesionales sólo el 28% consideran la industria digital canaria potente, o lo que es lo mismo, el 72% considera que aún es débil. En Andalucía, el 67% consideran débil el sector. Le siguen Castilla y León y Extremadura, con un 66% y un 60%, respectivamente.

Fuente Comunicae