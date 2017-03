Cinco preguntas que se deben hacer si se quiere contratar a un perito judicial informático

Eugenio Picón fue uno de los primeros Ingenieros informáticos que se convirtió en perito informático hace más de una década: "Por aquel tiempo la profesión de perito informático era una labor o actuación desconocida, y en la que en buena medida fui pionero", explica. A continuación responde las 5 preguntas que se deben formular antes de contratar a un profesional de estas características:

¿Qué es un perito judicial informático?

Un perito judicial informático es el profesional que con carácter auxiliar de la justicia, se encarga de analizar elementos informáticos con el objetivo de obtener información que se pueda constituir en una prueba o indicio de utilidad en litigios jurídicos. En este punto es importante aclarar que un perito informático debe tener un perfil completamente técnico y encontrarse plenamente familiarizado con las técnicas de analizas y recuperación de datos más avanzadas.

Adicionalmente, el perito judicial informático debe tener sólidos conocimientos legales que posibiliten el desarrollo de sus funciones sin que estas sean descalificadas o impugnadas al presentar los hechos ante un Tribunal Judicial. Igualmente es importante mencionar que las funciones que realiza un perito judicial informático no difieren mucho de las que ejecutan otros peritos judiciales.

¿Qué se necesita para ser perito informático en España?

Un perito informático requisitos debe tener como se mencionaba anteriormente, un perfil netamente técnico y tecnológico, además de conocimientos legales especializados y por supuesto una formación universitaria en derecho procesal civil. No solo eso, igual debe tener formación en derecho penal, administrativo y laboral ya que de esta manera puede desarrollar sus funciones sin que su trabajo sea impugnado o descalificado al presentar las pruebas ante un Tribunal Judicial.

Junto con lo anterior, un perito informático colegiado requiere además conocimientos forenses especializados tanto de investigación legal como de criminalística. Quizás el aspecto más importante de cara a validar sus investigaciones, tiene que ver con su capacidad para la comunicación. Es decir, el perito informático forense debe saber presentar las pruebas de tal manera que todo mundo entienda y no quede lugar a duda de lo sucedido.

Sumado a lo anterior y de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 340, un perito informático debe tener un título oficial acorde con la materia objeto del dictamen.

¿Qué hace un perito informático forense?

Como ya se ha mencionado, la informática forense es la práctica de recopilar, analizar e informar respecto a datos digitales de una forma que sea legalmente admisible. Esta ciencia puede ser empleada en la detección y prevención de delitos, así como en cualquier disputa donde la evidencia se almacene de forma digital. También hay que decir que la informática forense sigue un proceso similar a otras disciplinas forenses, por lo que es común que enfrente problemas similares.

Las funciones de un perito informático forense curso como parte del sistema legal, incluyen la investigación forense de ordenadores con la intención de construir un caso a favor o en contra de una persona o compañía acusada de un mal proceder. Entre sus funciones principales se pueden destacar por ejemplo:

Examinar la evidencia electrónica

Evaluar la evidencia electrónica contra un sospechoso

Examinar los informes de expertos en busca de inconsistencias, omisiones

Colaborar con otros peritos o consultores técnicos

Fundamentar sus conclusiones técnicas

Respetar el código de ética impuesto por su profesión

Ahora bien, si se quiere saber como ser un perito informático, es fundamental que se entienda que un perito forense jamás debe alterar la evidencia de ninguna manera ya que el simple hecho de encender un ordenador puede literalmente destruir cualquier evidencia que pueda estar almacenada en el equipo. El perito informático debe documentar todo el trabajo, además de proteger contra escritura todos los medios, crear copias de seguridad, realizar un examen en las copias y preparar un informe escrito. En dicho informe, el perito informático debe detallar el hardware y software examinado, los procedimientos realizados, así como cualquier prueba que se haya encontrado.

¿Qué asociaciones de peritos informáticos existen?

En España existe la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPIJ), la cual es completamente independiente y se le considera como la primera asociación de este tipo en España. Su objetivo principal es el de ofrecer al público general el conocimiento, además de la experiencia de profesionales expertos en informática.

Asimismo también esta disponible la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica (ANCITE). Esta es una asociación constituida por profesionales especializados en diferentes áreas de la informática. Si se es perito informático y se está en Madrid, esta asociación es ideal ya que precisamente se encuentra localizada en esta ciudad.

Otra de las asociaciones de peritos en España es la Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía (APTAN). Se trata de una asociación formada en julio de 2013 en la que se agrupan expertos informáticos para compartir sus conocimientos y experiencias respecto al peritaje tecnológico. Esta asociación también ofrece una formación permanente y de calidad para que los interesados puedan acceder y formar parte de su equipo.

¿Un peritaje informático no oficial es valido, porque contratar a un perito informático titulado?

Si un perito informático forense no cuenta con una titulación oficial que lo acredite como tal, sus investigaciones pueden no ser tomadas como validas en un adecuado asesoramiento determinante para la favorable resolución de un litigio. Además, la integración al proceso, así como la admisibilidad del dictamen pericial informático como prueba valida y eficaz, debe satisfacer los requisitos que se exigen a cualquier o otro medio de prueba como el caso de la pertinencia, la licitud y la necesidad. Un dictamen pericial se considera como licito, cuando se ha emitido sin violar tanto los derechos como las libertades fundamentales.

Además, los peritos informáticos deben ser nombrados por un juez o Tribunal, con conocimiento de las partes involucradas. Por lo tanto, si una autoridad competente no ha autorizado al perito informático, la realización de su trabajo, toda su investigación no puede ser considerada como valida debido a que carece de aprobación oficial. Cuando las pruebas derivadas de los análisis informáticos han sido obtenidas a partir de sistemas no implementados a la luz de reglamentaciones especificas, es inevitable su cuestionamiento.