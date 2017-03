Los 5 plugins de Wordpress imprescindibles para SEO

El posicionamiento web incluye tareas que se tienen que revisar todos los días. Mantener los sites actualizados es fundamental para permanecer en los primeros resultados de los más importantes buscadores.

Si bien la columna vertebral del SEO es ofrecer contenido de calidad que incluya vídeos, infografías y por supuesto las palabras clave respectivas; existen plugins imprescindibles para WordPress que te ayudarán a indexar mejor y a escalar posiciones. Desde la experiencia que ya tienen de muchos años en Guellcom, recomendarán cinco en particular.

Antes que entrar en materia, cabe recordar que no es conveniente sobresaturar una web con muchos plugins porque se disminuirá su velocidad de carga. Hay que asegurarse de que los que se utilicen sean totalmente compatibles con el tema que se use y, por último, pero definitivamente más importante, asegurarse que todas y cada una de las páginas estén correctamente indexadas. Ahora sí, profundizando en el tema:

SEO BY YOAST

Es un plugin ideal para el posicionamiento web en WordPress. Su función principal es hacer saber si se están utilizando de manera correcta los metatags. Además, permite cambiar el título y la descripción tal cual cómo se verá en Google, factor de suma importancia para captar la atención del usuario e incrementar el CTR, es decir, la cantidad de clics por impresiones.

SMUSH IT

Comprime todas y cada una de las imágenes de la biblioteca multimedia sin perder calidad. Es obligatorio para todos los sites que tienen muchas imágenes. No se debe pecar por no optimizar todos los contenidos gráficos, hay que recordar que cuando se trata de web todo tiene que ser lo más ligero posible para que sea extremadamente fácil de cargar.

WP FASTEST CACHE

Mejora la velocidad de carga de la página web y el Web Performance Optimization (WPO). El WPO es un término que tiene ya varios años rondando entre los expertos en SEO debido a la importancia que tiene el rendimiento de un site. Está comprobado que mientras más rápido cargue una web mejor será la experiencia de usuario y eso traducirá en mayor porcentaje de conversiones.

BROKEN LINK CHECKER

Revisa todos los links existente en la web y manda un correo electrónico en el caso de que se encuentre alguno roto. A Google no le agrada toparse con este tipo de fallos y los penaliza implacablemente.

WORDPRESS RELATED POSTS

Muestra entradas relacionadas de la misma categoría al final de cada post para así mejorar el tiempo de permanencia en la página y minimizar el índice de rebote. Mientras más fácil sea navegar por un sitio, más será recompensado por el gigante de los buscadores.

Ya es obligatorio para un negoció tener una página optimizada, ya no es un tema de lujo ni de estar a la moda. Si no se cumplen las exigencias de los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, se puede ser desterrado del mundo digital y perder cientos de miles de posibilidades de captar clientes y de aumentar las ganancias.

