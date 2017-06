‘El mandala oculto’, el nuevo y revelador libro de Pedro López Pereda

Miembro de la Asociación Profesional de Profesores de Yoga de Madrid, Pedro López Pereda continúa sus enseñanzas con ‘El mandala oculto’, una guía práctica centrada en los mandalas como medio canalizador hacia el descubrimiento interior/COMUNICAE/

Pedro López Pereda descubrió el yoga en 1965 y, desde entonces, ha dedicado su carrera profesional a transmitir las enseñanzas adquiridas sobre esta disciplina y sus diversas ramas. Desde métodos para relajar y despejar la mente hasta el camino hacia la autorrealización, todo aquel que desee iniciarse o profundizar en la meditación y el yoga encontrará una gran ayuda en los diversos textos escritos por este autor. Sin ir más lejos, El mandala oculto, su último libro publicado, invita a realizar un viaje interior y de descubrimiento para dar respuestas a preguntas complejas relacionadas con el sentido de la vida.

Los capítulos que forman El mandala oculto empiezan con una cita de pensadores, maestros, científicos, artistas y filósofos a modo de enseñanza. Entre estas importantes figuras, se encuentran Mahatma Gandhi, Voltaire o Morihei Ueshiba. Obviamente, sin dejar nada al azar, esas breves líneas están seleccionadas de acuerdo al tema concreto que se va a tratar y su finalidad es la de introducir y reforzar el aprendizaje. De esta manera, los lectores se van sumergiendo desde la primera página en sabias palabras que les hacen reflexionar sobre ellos mismos y sobre el mundo que les rodea. Se revela que hay tantas verdades como seres vivos, que una verdad no vale más que la otra y que muchas veces las personas no son capaces de ver más allá de su ombligo. Cada ser vivo y cada elemento están conectado por el misterio de la vida, todos están unidos.

Pedro López Pereda comparte la experiencia vivida en su marcha por el Tíbet para dar al lector, además, un toque de atención. No solo quiere mostrarle la ruta hacia el conocimiento, sino que también le recuerda que en cada uno está la decisión de pasar por la vida de puntillas o de despertarse del letargo en el que se halla. Hay que abrir bien los ojos para ver el mundo y para que cada uno se perciba como lo que es: un universo completo o microcosmos creado a imagen del macrocosmos del que es todo y parte.

Mientras el autor cuenta las razones que le llevaron hasta aquellas tierras y cómo comenzó el descubrimiento de ese mandala oculto, el lector se desliza por las fotografías a color que acompañan la historia o enseñanza. Se obtiene así una división en dos partes que interactúan y se apoyan para acercar la experiencia del narrador, que se convierte en un guía. Por un lado, el lector halla un libro de viajes o álbum construido a partir del relato visual y, por otro lado, lee un libro de autoayuda sustentado en la palabra, en el relato literario. De hecho, el libro comienza con el discurso del autor sobre el viaje al Tíbet para compartir sus vivencias y, poco a poco y sin darse cuenta, los lectores encuentran los capítulos didácticos. Se genera una mezcla entre guía y libro de aventuras muy entretenida y, más importante aún, práctica y reveladora.

No puedo negar que desde joven me había sentido atraído por el Tíbet. En el momento en que surgió aquella oportunidad, no me lo pensé mucho y, cuando nos limitaron el equipaje, decidí reservar una parte importante de la bolsa para incluir los elementos que utilizaba en mi práctica de yoga. De todos modos, fui sin grandes expectativas y creo que, precisamente por ello, el viaje se convirtió en una gran experiencia.