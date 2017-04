El ‘big data’ llega a la medicina ‘anti aging’

Esa es mi sensación siempre que coincido con personas y profesionales a los que vale la pena escuchar, como la semana pasada en la convocatoria de la Dra. Josefina Vicario, no hace falta decir que es pionera en España de la Medicina Estética y la Medicina Anti Aging desde hace más de 40 años. Siempre con algo interesante que contar. Ya sean nuevas técnicas, nuevos productos, y novedosas visiones o teorías…

Yo personalmente no me canso de escucharla y no me salto ninguna reunión. Solo decir para quien no haya tenido ocasión de conocerla que ella es el vivo reflejo de las pautas a seguir... y es que a todos nos gustaría estar así de bien siempre

Aunque a una le parezca que ya está todo explicado, yo sé que Josefina, nos va a enseñar y nos mostrará algo que aprender y comunicar. Después de años de conocerla sé que aunque sea con pequeñas variaciones nos hace ver que podemos hacer grandes cambios como con los hilos tensores o el ácido Hialurónico.

Demuestra siempre que la experiencia y la sabiduría vuelve a las personas más prudentes en sus explicaciones.

Me decía después de su interesante presentación en su magnifica Clínica Estética Vicario Madrid en un pequeño grupo de amigas. No olvides que actualmente gracias a la gran cantidad de información de la que se dispone y las grandes bases de datos, se hacen ya meta análisis, con casuísticas de miles o millones de personas, lo que ha hecho que cambiemos teorías, posologías y teorías. Y es verdad...

Me dice que Thierry Hertoghe el gran Maestro y defensor de la medicina Anti Aging, y del de la que Josefina es una fiel seguidora; basa sus últimos avances en meta análisis y programas como Watson de IBM aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que gracias a el, es ya casi posible diagnosticar enfermedades raras tan solo haciendo cuestionarios. Esto nos da una visión y presagia en la nueva era de la medicina en la que nos encontramos. Ya solo con los datos de tres años atrás podemos llegar a conclusiones ligera o medianamente diferentes… No es lo mismo el resultado de una pauta médica en 200 personas que en 2000 o de 20.000 o dos millones de pacientes de diferentes regiones o países. Esto podría y puede cambiar una pauta médica y/o el diagnostico de algunas patologías y tratamientos.

Con los años ha hecho que yo sea más consciente, de que sé tan poco que antes de emitir cualquier juicio de opinión me lo pienso varias veces.

Pero también me comenta, que con tantísimos datos el conocimiento y las pautas de salud se enfrentan a un gran problema, aunque parezca lo contrario. Hay demasiada información. ¿Quién lo diría? Y es que casi el 80% de los datos no va a ser posible utilizarlos. La información de los registros de pacientes, la investigación, los ensayos clínicos y las revistas médicas no están preparados para absorber y procesar tantos resultados.

Por desgracia, esto significa que gran parte del valor de esta información se está perdiendo actualmente, mientras que si pudiésemos utilizarla, podrían ser muy útiles e incluso salvar la vidas de los pacientes o de ayudarlos a llevar diferentes pautas médicas a medio y largo plazo.

Es por ello que la próxima semana de Abril asistirá al 15 aniversario del congreso en Mónaco y que desde el primer congreso ha estado cada año, ella es una fiel seguidora del Dr. Thierry Hertoghe, fundador junto a Cristophe Luino de este gran acontecimiento mundial de la Medicina y Cirugía del bienestar y la Longevidad.

Acogiéndome a aquel dicho con de más de 2000 años de Sócrates

“Solo sé que no sé nada” como siempre muy atenta a la Dra. siempre digna de escuchar y aprender.

Pero luego pensándolo me quedé con todas las ganas de preguntarle (en broma claro...)

¿Falta poco para la pastilla Mágica?

https://www.youtube.com/watch?v=fXIHglV6IZ0