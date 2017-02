Xiaomi es la marca de móviles que deberías conocer en este momento

Esta increíble demanda ha hecho, irremediablemente, que también crezca la oferta de dispositivos que podemos encontrar en el mercado.

Especial relevancia, más allá de los móviles de lujo de compañías reconocidas a nivel mundial, es la que tienen los nuevos fabricantes de móviles chinos que están surgiendo en estos últimos tiempos. Hasta hace no mucho, poner el apellido “chino” a un terminal era sinónimo de mala calidad, algo que ha ido cambiando con el paso de los años y que compañías como Xiaomi parecen dispuestos a erradicar.

Y es que la filosofía de esta compañía es bien clara: hacer grandes dispositivos, que ofrezcan unas características más que decentes, con un diseño que no deje nada que desear y venderlo todo por un precio realmente ajustado. Consiguiendo aunar todo esto en sus dispositivos, pocas excusas se pueden encontrar para no comprarlos. Así es cómo consiguen conquistar a más y más gente cada día que pasa.

La venta fuera de China, el gran problema

Sin embargo, no todo reluce bajo el imperio del Sol Naciente. Es cierto que sus dispositivos son unos smartphones que rozan la excelencia en muchos modelos, pero de poco sirve si no podemos hacernos con ellos fuera de su país de origen. Actualmente, la compañía asiática no dispone de tienda oficial en países europeos, por lo que disponer de uno de sus productos en un territorio era hasta hace poco una misión casi imposible. Por suerte, esto está cambiando gracias a distribuidores independientes.

Uno podría pensar, llegados este punto, que para comprar un móvil a un distribuidor de afincado aquí que previamente ha importado los teléfonos de China, bien podríamos comprarlo nosotros directamente al mercado asiático. Y no nos faltaría razón, de no ser porque hay una problemática -varias, en realidad- que debemos tener en cuenta. La primera de ellas hace referencia a la versión de los modelos: determinados componentes internos de los mismos pueden estar pensados para funcionar sólo en redes móviles de Asia, por lo que no funcionarían en nuestro país una vez importados. El segundo problema, más obvio, es el de la garantía. Si importamos un dispositivo móvil de China nadie se va a hacer responsable si en algún momento presenta algún fallo o se estropea, mientras que si se lo compramos a una tienda que los distribuye aquí, lo lógico es que ellos se hagan cargo de las reparaciones.

Dónde comprar smartphones Xiaomi en España

Con esta situación en la mesa, parece evidente que la mejor opción es comprar los terminales directamente en una tienda que los distribuya en nuestro país y que nos certifique tanto su correcto funcionamiento en nuestras redes móviles como sus reparaciones en caso de posibles fallos. Gracias a Internet, es relativamente fácil encontrar alguna de estas tiendas en las que poder depositar nuestra confianza, aunque siempre es conveniente asegurase de forma previa antes de proporcionar nuestros datos personales.

Debemos asegurarnos, por tanto, antes de seleccionar la tienda en la que vayamos a comprarlo, que los dispositivos sean la versión internacional de los smartphone Xiaomi, estando optimizados para funcionar en Europa. Un buen ejemplo de estas tiendas especializadas es Quonty distribuidor oficial de los smartphone Xiaomi, que nos garantiza que los certificados CE de los smartphone y de los cargadores están en regla y listos para su uso. En ella podemos encontrar un gran número de modelos disponibles para que podamos escoger aquel que más se adecue a nuestras necesidades tanto de especificaciones técnicas como de precio.

Disfrutar de un terminal que esté en la vanguardia de la tecnología, plantándole cara a otras compañías más reconocidas y con más prestigio, no tiene que ser necesariamente caro. Los móviles Xiaomi son, en definitiva, un gran ejemplo de cómo ofrecer al cliente un producto sorprendente en todos los aspectos sin tener que hacer un desembolso de elevadas cantidades para poder tenerlo. Poco a poco, el pensamiento que asocia lo chino con la mala calidad va, ahora sí, desapareciendo.