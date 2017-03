WhatsApp te da una segunda oportunidad

Si eres uno de los que de vez en cuando se suele equivocar de destinatario al enviar un mensaje a través de WhatsApp o te arrepientes de escribir ciertos comentarios no debes preocuparte: estás de suerte. WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea por excelencia para teléfonos inteligentes, está desarrollando una opción que te permite eliminar aquellos mensajes en los siguientes dos minutos a haberlo enviado. De esta forma, el mensaje desparecerá por completo tanto en el dispositivo del emisor como en el del receptor.

Sin embargo, el destinatario podrá comprobar que el mensaje llegó a su dispositivo, ya que aparecerá en su pantalla la notificación ''el remitente ha revocado el mensaje''. A día de hoy, los usuarios tienen la posibilidad de eliminar los mensajes de su teléfono móvil, pero no de hacerlo en los de sus contactos.

Conforme a la información mostrada por WABetaInfo en su cuenta de Twitter, esta función continúa su proceso de desarrollo. Además, hay que destacar que en las primeras versiones de prueba el límite de tiempo era mayor (29 minutos) y es por ello que la compañía ha tomado la decisión de reducirlo a tan solo 120 segundos.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!