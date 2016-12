WhatsApp dejará de funcionar para algunos móviles a finales de diciembre

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para millones de personas de todos los rincones del planeta. Es tan fuerte el impacto que ha causado a lo largo de los últimos años que el hecho de que deje de funcionar para ciertos móviles supondrá un serio problema para aquellos que llevan disfrutando de esta aplicación durante tanto tiempo.

La compañía ya anunció su decisión el pasado mes de febrero a través de su blog, pero no concretó la fecha en la que WhatsApp dejaría de funcionar en algunos dispositivos. Finalmente, el próximo 31 de diciembre será el día en el que muchas personas no podrán continuar utilizando dicha aplicación. Los usuarios que no podrán utilizar WhatsApp a partir del último día de 2016 serán aquellos que dispongan de móviles con Windows Phone 7, Android 2.1, Android 2.2 y también de iPhone 3GS o iOS 6.

En un principio, la compañía tenía pensado retirar el soporte a Nokia S40, Nokia Symbian S60, BlackBerry OS y BlackBerry 10, pero finalmente ha tomado la decisión de continuar funcionando en estas plataformas hasta el 30 de junio de 2017, día en el que los usuarios no podrán disfrutar más de WhatsApp con estos móviles.

El motivo por el que estos móviles dejarán de funcionar reside en la escasa potencia de la que disponen y el bajo porcentaje de usuarios que los utilizan. La empresa sostiene que no merece la pena dedicar tiempo a estos dispositivos debido a que ‘’no ofrecen el tipo de características que necesitamos para mejorar las funcionalidades de nuestra 'app' en el futuro’’.

Existen pocas posibilidades de que esta medida perjudique a aquellos países donde más se utiliza la aplicación, pero en las zonas menos desarrolladas donde la compra de los nuevos teléfonos móviles es prácticamente imposible por sus altos precios, podrían verse afectadas por esta decisión.