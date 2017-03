Tecnología de movilidad para el día a día.

Afortunadamente, todos llevamos ya en nuestro equipaje permanente unos pequeños dispositivos electrónicos que poseen grandes cualidades para el aprovechamiento del tiempo. Nuestros teléfonos móviles o smartphones de Android nos ofrecen la posibilidad de descargar, mediante la página de Google Play, infinidad de aplicaciones Android que pueden ayudarnos en nuestro día a día.

Aplicaciones como Hours, con la que puedes crear tus tareas (cualquier cosa, desde un nuevo proyecto hasta una visita al gimnasio), luego presionas el botón de inicio y comenzará a medir el tiempo. Una línea de tiempo mostrará todas tus actividades para que, de este modo, puedas optimizar los tiempos ajustándolos donde más los necesitas y eliminando aquellos que no te benefician.

También aconsejamos la aplicación RescueTime, puesto que trabaja en diferentes plataformas, ingresa las actividades automáticamente y ofrece un poderoso sistema de herramientas de reportes y análisis que puedes aprovechar. La extensión para el navegador monitorea el tiempo que pasas en diversos sitios y aplicaciones web, mientras que la versión para el móvil hace lo mismo en dispositivos Android.

Para un uso más profesional, destacamos Toggl, pues cuenta con un sistema de etiquetas, múltiples proyectos y manejo de clientes, pero puede adaptarse fácilmente a otras necesidades, como tu plan de ejercicio o actividades sociales. Por último, resaltamos la recomendación de Chronos, que permite llevar un récord de lo que haces todos los días. Con esta aplicación puedes ingresar información de tus actividades, destacar eventos importantes y agregar tareas que olvidaste o que Chronos no agregó de manera automática. Con el paso del tiempo, podrás tener una imagen clara de cómo pasas tus horas.

Lo cierto es que los teléfonos móviles se han hecho imprescindibles y se han adaptado rápidamente a nuestro modo de vida. En ocasiones, no es tan representativo el tiempo que nos ayuda a ganar como el tiempo que perdemos si no los llevamos con nosotros. Además, nos parece importante tenerlos equipados para que no sufran daños, para potenciar sus funciones, para una mayor comodidad de uso, etc. Los accesorios para móviles son un complemento que no pueden faltar para sacarle el mayor rendimiento posible a estos aparatos. En tecnoandroid, tienen un amplio catálogo de accesorios útiles para hacernos la vida más cómoda, complementando las funcionalidades de los smartphones.

Accesorios como cables de video, adaptadores para muertos USB y, para aquellos móviles que dispongan de NFC, es interesante contar con etiquetas NFC para automatizar funciones, enviar mensajes preseleccionados, gestionar claves WiFi con nuestros invitados, etc. También es muy interesante contar con baterías externas o soportes para colocar el dispositivo de forma estable sobre la mesa, para ver videos tranquila y cómodamente. Por supuesto, debemos incluir los teclados, ratones y mandos como accesorios recurrentes para utilizar con mayor comodidad los dispositivos móviles.

Internet como soporte para generar beneficios económicos

La tecnología de la comunicación no solo nos aporta condiciones para vivir mejor, sino que puede representar en sí una forma honesta de ganarse la vida. Y es que cada vez son más las personas que deciden contribuir a la economía familiar con la creación de una web, donde aporten servicios o vendan productos con los que generar algún tipo de beneficio económico.

La web posibilita esta opción, ya sea una tienda online o una web donde se aporten conocimientos e información o sirva para ofrecer servicios por parte de su propietario. Este es un sistema que, efectivamente, puede producir dinero para complementar el sueldo tradicional e incluso, si se toma como un empleo a jornada completa, puede crear un negocio que procure independencia económica total.

Pero para esto último, se necesita un mínimo de inversión, ya que por muchos conocimientos que se tengan del medio, siempre es mejor recurrir a profesionales con experiencia que sepan sacar el máximo partido a cada parte de las que consta el negocio que se quiere emprender en internet.

Por ejemplo, si no se sabe diseñar, esta parte debería delegarse en una agencia de diseño gráfico. Si no se tienen grandes conocimientos de posicionamiento web , esta parte es imprescindible dejarla en manos de alguna agencia especializada en marketing digital, que sea capaz de optimizar seo onpage, seo de contenido y el seo offpage, para alcanzar las tan deseadas primeras posiciones en los resultados de búsqueda natural en los buscadores.

Un buen ejemplo de página web que funciona como negocio, que está bien posicionada y que cuenta con un diseño claro, cuya información es directa es el blog de coches de segunda mano que puedes ver en la dirección https://trucker777.com/. Se trata de un blog de coches de segunda mano desde donde ofrecen todo tipo de información útil, tanto a nivel mecánico o técnico de los vehículos como de las diferentes marcas y modelos, ofertando vehículos de segunda mano para su compra.

Es una web clara y sencilla, con la información útil de los coches apareciendo rápidamente, cosa de agradecer por los usuarios que no tienen que esperar largos minutos para que cargue la página, ni perderse entre largas explicaciones textuales, que son solo paja, sin ofrecer la información que realmente está buscando el consumidor de noticias de vehículos. Además, ocupa buenas posiciones en los resultados de búsqueda de google cuando se trata de blogs de mecánicas y coches.