La seguridad en los smartphones.

En relación con los smartphones, la preocupación por fabricantes y usuarios va en aumento, y no es para menos, pues anualmente se registran una media de 279.319 hurtos, lo que equivale a la alarmante cifra de un robo cada dos minutos.

La ciudad donde más móviles se sustraen es en la capital, Madrid, que ostenta el récord absoluto, representando el 33 % del total de robos nacionales, seguida de Cataluña y Castilla la Mancha, con un 46 %. En cuanto a las víctimas más propicias son las mujeres que sufren un 28 % de los ataques, frente al 23 % que sufren los hombres. En definitiva, el aumento del 19 % de robos nacionales de estos dispositivos parece que no va a decrecer, antes al contrario, parece que las perspectivas son de un aumento exponencial.

Afortunadamente, en la actualidad ya es posible rastrear numero de celular gratis, válido para ubicar a un familiar o a tu pareja y localizarla rápidamente y también, cómo no, de esta forma se puede localizar un móvil robado o perdido y atrapar al ratero antes de que se dé cuenta de que ha sido descubierto.

Además, existen un sinfín de aplicaciones antirrobos para los smartphones que van aumentar la seguridad y a proteger los datos que tengas dentro de tu dispositivo móvil. Aplicaciones como 360 Security, desde la que se pueden activar funciones para borrar contenido, activar alertas, localizarlo y bloquear el dispositivo desde una posición remota.

Otras aplicaciones igualmente efectivas pueden ser la AVG AntiVirus, el Avira Antivirus Security o el Buscar Movil Android, desde la que se podrá realizar un seguimiento del móvil gracias a la tecnología del GPS.

Las compras por internet, la seguridad de las transacciones

Se aumenta exponencialmente la compra por internet. Desde que la red dio el paso a la tecnología móvil, el aumento de las compras desde los smartphones también crece imparablemente.

La seguridad para realizar estas compras online es lo que más ha preocupado al usuario desde que existe tal opción. Para asegurar la tranquilidad en las diferentes formas de pago que ofrecen las ecommerce (tarjeta, PayPal, contra reembolso o por transferencia) existen diferentes sellos internacionales de garantía de compra segura, pero lo que más confianza ofrece es la confirmación de los propios usuarios que, acostumbrados a realizar compras por internet, son los que a través de foros especializados o de las propias tiendas online ofrecen la información más fidedigna, tanto para bien como para mal.

Encontramos en la red global auténticas joyas en este sentido, que ofrecen las más avanzadas tecnologías en protección de datos y en transacciones económicas seguras. El mejor ejemplo que podemos traer en este momento es la web tratobarato.com, una tienda online especializada en muebles de baño de diseño y económicos. Con tiendas online que ofrecen semejante garantía de seguridad, los consejos que daremos a continuación sobran completamente, aun así, para realizar las compras con seguridad en cualquier web o tienda online es aconsejable seguirlos.

En primer lugar, visita foros especializados y pregunta; los usuarios contentos son la mejor garantía. Mira así mismo si la propia web ofrece algún apartado con comentarios de otros clientes y si existe un chat para poder comunicarte con un responsable en directo.

Como norma general, para comprar seguro necesitarás disponer de un software de seguridad actualizado. Si realizas las compras desde algún aparato móvil, smartphones o tablet a través de Google Play o iTunes, lo mejor será que protejas tus compras con contraseña, para lo cual podrás dirigirte a la sección de ajustes.

Si no tienes confianza, porque es la primera vez que realizas la compra en un sitio, o no te fías del vendedor por los comentarios que has recogido, se aconseja usar una tarjeta de prepago, una cuenta de PayPal o, mejor aún, el sistema de pago contra reembolso.

Cuidado con las tarjetas prepago cuando las solicite a tu banco, pues con demasiada frecuencia sus cuotas son abusivas, tanto la de emisión como la anual y sus comisiones, tanto por recarga como por inactividad o por usarla fuera de la zona euro.

Por último, si no compras de forma habitual en una tienda online, elimina tu cuenta o borra los datos bancarios. Y por supuesto, si te roban, ¡denuncia! La web de la Policía admite denuncias online y cuenta con una brigada especializada en delitos informáticos.

Seguridad en el sistema operativo Android

Los móviles con sistema operativo Android son los más usados por la mayoría del usuario medio y también los que reciben más ciber ataques, hay miles de formas de que puedan acceder a nuestra privacidad si se hacen con nuestro terminal.

Para tener conocimientos de las formas que existen para evitar estas debilidades lo mejor es estar informados con las noticias android que te ofrecen en la web hacia la que redirecciona este enlace. Además de aprender a defenderte de estos ataques con los tutoriales Android, puede que decidas hacerte con alguna de las fundas y protectores de pantalla existentes para que no le pase nada a tu smartphone Android.

Como consejos generales para proteger este sistema operativo está el de instalar aplicaciones únicamente que sean seguras, o sea, que provengan de su tienda oficial Google Play, las cuales han pasado por niveles muy aceptables de seguridad.

Dos medidas que podemos tomar en este momento son las de desactivar la casilla de fuentes desconocidas y marcar la de verificar aplicaciones, con estas dos simples acciones podrás estar seguro de que las aplicaciones instaladas son originales y de buena calidad.

Otro consejo es el ya clásico de utilizar contraseñas fuertes, no usar combinaciones que sean fáciles de adivinar, como fechas de nacimiento o nombres de personas conocidas. Mezcla en el código números y letras en mayúsculas y minúsculas y, como complemento a la seguridad, esta contraseña se debería cambiar con regularidad.

También es posible cifrar los datos de tu dispositivo fácilmente siguiendo la ruta de ajustes, seguridad, cifrado. En cifrar dispositivo también cifraremos la tarjeta SD externa. Por último, utilizaremos siempre una conexión VPN, extremaremos el uso de la WI FI y desactivaremos las notificaciones en nuestro celular.