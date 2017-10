El Premio Nobel de Química 2017 va para tres europeos

El tercero de los premios que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias, correspondiente con el Nobel de Química de 2017, ha ido para los europeos Jacques Dubochet (Aigle, Suiza, 1942), Joachim Frank (Siegen, Alemania, 1940) y Richard Henderson (Edimburgo, Reino Unido, 1945). Los científicos han desarrollado "la criomicroscopía electrónica para la determinación a alta resolución de la estructura de biomoléculas en una solución".

JOIN US IN CONGRATULATING JACQUES DUBOCHET!

Just awarded the #NobelPrize in Chemistry 2017 together w Joachim Frank and Richard Henderson. pic.twitter.com/dw75eGsotN