"Un periódico digital triunfa con la usabilidad, la agilidad y la exclusividad"

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha protagonizado junto con la colaboración de la Fundación Bancaria “la Caixa” un ciclo de conferencias pronunciadas por periodistas de distintos medios digitales de comunicación. El acto se celebró en “CaixaForum” los días 5,19 y 26 de octubre.

Estrella digital ha asistido al acto celebrado el 19 de octubre dirigido a los “Medios digitales: la transformación digital, un reto pendiente de resolver. Capacidades de gestión y creación de contenidos informativos”.

La Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González, inició la conferencia haciendo referencia a la actual crisis periodística que están sufriendo desde el inicio de internet los medios. Entre los afectados se encuentran miles de periodistas que han perdido su puesto de trabajo.

Por ello, directivos de diferentes medios decidieron dar a conocer cómo está la situación actual en el periodismo y cómo el mundo digital se está convirtiendo en el futuro de la profesión. La periodista y directiva de FAPE, Esther Jaén, inició el debate con una breve presentación de cada uno de los directivos. En la mesa contamos con la presencia de Jesús Maraña –Director de Info libre-; Casimiro García-Abadillo -Director de El Independiente.com y Eduardo Inda -Director de OKdiario-, quien se unió más tarde. El Director de El Diario.es, Ignacio Escolar, que también estaba invitado, tuvo que ausentarse por problemas personales.

Los diferentes directivos presentaron opiniones muy diversas del entorno digital. En lo que sí coincidieron es que el periodismo digital es un gran negocio y que en él está el futuro de la profesión periodística. El director de Info Libre, Jesús Maraña, dio a conocer como con el inicio de internet, su equipo vio aparecer a un “enemigo”. Más tarde esta nueva oportunidad abrió nuevas posibilidades que originaban un periodismo de calidad, un periodismo donde además de la veracidad de las noticias, se permitía la participación de la audiencia. El modelo de negocio en su medio ha cambiado, pues tal y como ha afirmado “La mayoría de los ingresos actualmente vienen más de los suscriptores que de la publicidad”.

Sin embargo, para el Director de El Independiente.com, lo importante son los contenidos que se transmiten a la audiencia con independencia de si se trata de un periodista digital o de papel. La exclusividad tiene que venir acompañada de una noticia contrastada. En la nueva era, muchas veces no sabemos si las noticias que se nos transmiten son verdaderas o falsas. Bajo su punto de vista, “la mejor manera de hacer periodismo es hacerlo nosotros mismos”. Con ello conseguiremos unos usuarios de calidad y fieles al medio.

Para el último participante de la conferencia, Eduardo Inda, Director de OKdiario, “el mundo son los aparatos móviles”. A día de hoy todo lo que nos rodea podemos controlarlo con el teléfono móvil. Cuando se creó el medio, entre los principales objetivos resaltaban en primer lugar, el hecho de recaudar dinero y por otro lado la tecnología. El mundo online no tiene limitaciones. A través de internet, incluso se puede hacer un seguimiento de la audiencia y todo con un solo “click”. El uso del aparato móvil para informarse, en OKdiario, como en otros muchos medios, predomina con un 80% en comparación con los ordenadores con un 15% y las tabletas con 5%. Actualmente, el diario alcanzaría la sexta posición en cuanto a diario generalista online más seguido.

La moderadora Esther Jaén no quiso dejar de lado el tema de Cataluña tras todo el revuelo sucedido en los últimos días y les planteó cómo estaba despertando el interés de los lectores este tema. A pesar de tener opiniones muy diversas, todos coincidían en algo, la audiencia había aumentado. En el mes de junio, este tema no resultaba un problema para los ciudadanos, declarando el periodista Jesús Maraña que solo el 1.2% de la población consideraba que había un problema en Cataluña. Este resultado ha cambiado. Se trata de un tema de agitación social que provoca el debate de la audiencia pues tal y como afirma Maraña, “Estamos ante un problema de España, no solo de Cataluña”.

Otro aspecto que quisieron destacar es la gran influencia que tienen las redes sociales en los lectores. Toda la información que leemos en Google, Facebook, Twitter, entre otros, condicionan en gran medida los intereses sociales. La ciudadanía escoge lo que llama la atención, sin tener en cuenta que no todo lo que aparece es verdadero. Hay que diferenciar cuáles son las noticias contrastadas, en eso consiste el buen periodismo.

Los perfiles a los que se dirigen dichos diarios son diferentes. Dependiendo del medio podemos encontrar cómo la información puede estar dirigida a las nuevas generaciones o por el contrario al mantenimiento de los seguidores fieles. Por ejemplo, en Okdiario, la media de edad de los lectores ronda entre los 25 y los 55 años mientras que en El Independiente, estaría entre personas de 40 y 60 años de edad. En el caso de Info libre, el director del medio nos hace referencia a la diferencia de edad entre los lectores y suscriptores.

La información que se emite a través de los medios de comunicación cada vez es más concisa. Muchas personas que leen periódicos online o consultan las redes sociales como plataforma de comunicación lo hacen cuando acuden al trabajo, en ratos libres…etc. Por ello, el tiempo de lectura online estaría aproximadamente entre los 8 y los 10 minutos.

Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra manera de pensar y de actuar. El periodismo tradicional ha evolucionado dirigiéndose a esta nueva era como modelo de negocio y de comunicación. Cada vez más, se busca poner diferentes contenidos a disposición de todos los ciudadanos procedentes de cualquier lugar del mundo, y esto se ha conseguido gracias a las redes sociales. A través de estas plataformas y de diferentes herramientas digitales, se puede publicar información, vídeos e imágenes de una forma rápida y segura.